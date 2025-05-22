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США не продлят лицензию на операции Chevron в Венесуэле после ее истечения

США не продлят лицензию на операции Chevron в Венесуэле после ее истечения - 22.05.2025, ПРАЙМ

США не продлят лицензию на операции Chevron в Венесуэле после ее истечения

США не намерены продлевать разрешение на операции нефтегазовой компании Chevron в Венесуэле после его истечения в конце мая, заявила официальный представитель... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T21:44+0300

2025-05-22T21:44+0300

2025-05-22T21:44+0300

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венесуэла

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ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. США не намерены продлевать разрешение на операции нефтегазовой компании Chevron в Венесуэле после его истечения в конце мая, заявила официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс. "Госсекретарь четко дал понять нашу позицию по Chevron, чья лицензия истекает в мае… эта лицензия истечет", - сообщила она журналистам, комментируя возможность продления разрешения на операции американской нефтегазовой корпорации в Венесуэле. Во вторник Блумберг со ссылкой на источник сообщал, что власти США намерены продлить на два месяца разрешение для Chevron на завершение операционной деятельности в Венесуэле на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Каракасом по возвращению домой американских заключенных. В марте министерство финансов США продлило разрешение Chevron на операции с венесуэльской государственной нефтяной компанией PdVSA до 27 мая, следует из лицензии американского министерства финансов.

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chevron, сша, венесуэла, pdvsa