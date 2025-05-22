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США не продлят лицензию на операции Chevron в Венесуэле после ее истечения - 22.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250522/chevron-857840102.html
США не продлят лицензию на операции Chevron в Венесуэле после ее истечения
США не продлят лицензию на операции Chevron в Венесуэле после ее истечения - 22.05.2025, ПРАЙМ
США не продлят лицензию на операции Chevron в Венесуэле после ее истечения
США не намерены продлевать разрешение на операции нефтегазовой компании Chevron в Венесуэле после его истечения в конце мая, заявила официальный представитель... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T21:44+0300
2025-05-22T21:44+0300
энергетика
chevron
сша
венесуэла
pdvsa
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ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. США не намерены продлевать разрешение на операции нефтегазовой компании Chevron в Венесуэле после его истечения в конце мая, заявила официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс. "Госсекретарь четко дал понять нашу позицию по Chevron, чья лицензия истекает в мае… эта лицензия истечет", - сообщила она журналистам, комментируя возможность продления разрешения на операции американской нефтегазовой корпорации в Венесуэле. Во вторник Блумберг со ссылкой на источник сообщал, что власти США намерены продлить на два месяца разрешение для Chevron на завершение операционной деятельности в Венесуэле на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Каракасом по возвращению домой американских заключенных. В марте министерство финансов США продлило разрешение Chevron на операции с венесуэльской государственной нефтяной компанией PdVSA до 27 мая, следует из лицензии американского министерства финансов.
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сша
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chevron, сша, венесуэла, pdvsa
Энергетика, Chevron, США, ВЕНЕСУЭЛА, PDVSA
21:44 22.05.2025
 
США не продлят лицензию на операции Chevron в Венесуэле после ее истечения

США не продлят лицензию на операции Chevron в Венесуэле после ее истечения в мае

Chevron не будет тянуть с добычей сланцевого газа на Украине
Chevron не будет тянуть с добычей сланцевого газа на Украине
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ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. США не намерены продлевать разрешение на операции нефтегазовой компании Chevron в Венесуэле после его истечения в конце мая, заявила официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс.
"Госсекретарь четко дал понять нашу позицию по Chevron, чья лицензия истекает в мае… эта лицензия истечет", - сообщила она журналистам, комментируя возможность продления разрешения на операции американской нефтегазовой корпорации в Венесуэле.
Во вторник Блумберг со ссылкой на источник сообщал, что власти США намерены продлить на два месяца разрешение для Chevron на завершение операционной деятельности в Венесуэле на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Каракасом по возвращению домой американских заключенных.
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Байден тайно позволил Chevron обходить санкции, сообщает Bloomberg
23 марта, 09:33
В марте министерство финансов США продлило разрешение Chevron на операции с венесуэльской государственной нефтяной компанией PdVSA до 27 мая, следует из лицензии американского министерства финансов.
 
ЭнергетикаChevronСШАВЕНЕСУЭЛАPDVSA
 
 
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