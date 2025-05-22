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СМИ: итальянские чиновники пообещали России безопасный проезд в Ватикан

СМИ: итальянские чиновники пообещали России безопасный проезд в Ватикан - 22.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: итальянские чиновники пообещали России безопасный проезд в Ватикан

Итальянские чиновники на фоне обсуждения сложностей возможных переговоров между Москвой и Киевом в Ватикане заверили российскую сторону, что согласно... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T00:26+0300

2025-05-22T00:26+0300

2025-05-22T00:26+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Итальянские чиновники на фоне обсуждения сложностей возможных переговоров между Москвой и Киевом в Ватикане заверили российскую сторону, что согласно Латеранскому договору 1929 года обязаны обеспечивать безопасный проезд дипломатическим миссиям, пишет издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечает издание, вопрос проведения мирных переговоров в Ватикане сталкивается с практическими трудностями из-за санкций и ограничений на поездки российских бортов в ЕС. "Но итальянские чиновники сообщили россиянам, что в соответствии с Латеранским договором 1929 года, учредившим государство Ватикан, их правительство должно предоставить безопасный проход дипломатическим миссиям в Ватикан", - пишет издание. Один из источников уточнил, что беспрепятственная поездка в Ватикан министра культуры РФ Ольги Любимовой на похороны Папы Франциска в апреле была расценена как "успешный пробный эпизод". Издание отмечает, что проведение переговоров в Ватикане все же может также потребовать логистических уступок от других европейских стран, включая разрешение российским чиновникам пролетать через воздушное пространство Европы. Делегацию России на церемонии инаугурации нового папы Римского Льва XIV возглавил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, сообщили ранее в пресс-службе Минкультуры России. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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мировая экономика, ватикан, рф, украина, владимир мединский, иван солтановский, владимир путин, washington post, ес