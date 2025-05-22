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В Италии организатора побега Усса из-под домашнего ареста осудили на 3 года

В Италии организатора побега Усса из-под домашнего ареста осудили на 3 года - 22.05.2025, ПРАЙМ

В Италии организатора побега Усса из-под домашнего ареста осудили на 3 года

Суд Милана приговорил гражданина РФ Дмитрия Чиракадзе, который обвиняется в организации побега в Россию российского бизнесмена Артема Усса из-под домашнего... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T18:06+0300

2025-05-22T18:06+0300

2025-05-22T18:06+0300

артем усс

суд

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РИМ, 22 мая - ПРАЙМ. Суд Милана приговорил гражданина РФ Дмитрия Чиракадзе, который обвиняется в организации побега в Россию российского бизнесмена Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии, к трем годам и двум месяцам заключения, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Делла Марра."Подтверждаю, что суд приговорил клиента к трем годам и двум месяцам. Это более мягкий приговор, потому что суд счел недоказанным отягчающее обстоятельство об организованной преступной группе", - сказала она.Обвинение затребовало для сооснователя юридической базы данных Право.ру Чиракадзе 5,5 лет заключения. Как заявило следствие, он координировал побег Артема Усса из-под домашнего ареста, в этом также участвовали сообщники из стран бывшей Югославии. Чиракадзе, который проживает в Швейцарии, арестовали в июне 2024 года. Как сообщила его защита, россиянина задержали в римском аэропорту "Фьюмичино", откуда он намеревался вылететь на медобследование в Мюнхен. До этого у россиянина было выявлено онкозаболевание, которое судебные органы Италии не посчитали основанием для изменения меры пресечения с содержания в тюрьме. Артем Усс, сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса, был задержан в аэропорту Милана 17 октября 2022 года по запросу Соединенных Штатов. Суд Милана постановил осуществить экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, который сформулировал минюст США. Среди них - обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американские законы предполагают длительные сроки заключения. Усс 23 марта 2023 года несанкционированно покинул место, где содержался под домашним арестом в съемной квартире под Миланом, а 4 апреля адвокат Алексей Тихомиров заявил, что Усс находится в Москве, где добровольно явился в следственный департамент МВД РФ. В конце 2023 года прокуратура Милана сообщила об операции по аресту пятерых выходцев из балканских стран, которые подозреваются в причастности к организации побега Усса. Участники побега были приговорены к небольшим тюремным срокам и административные наказания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

артем усс, суд