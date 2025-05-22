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Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2024 года - 22.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250522/dividendy-857818605.html
Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2024 года - 22.05.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры "Татнефти" на годовом собрании в четверг утвердили выплату финальных дивидендов по итогам 2024 года в размере 43,11 рубля на обыкновенную и... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T11:57+0300
2025-05-22T11:57+0300
экономика
бизнес
татарстан
калмыкия
татнефть
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АЛЬМЕТЬЕВСК (Республика Татарстан), 22 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Татнефти" на годовом собрании в четверг утвердили выплату финальных дивидендов по итогам 2024 года в размере 43,11 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, передает корреспондент РИА Новости с собрания. Общий размер дивидендов за 2024 год составил 98,7 рубля, включая уже выплаченные 55,59 рубля по результатам шести и девяти месяцев. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 2 июня. Компания, согласно дивидендной политике, направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая больше. Суммарные дивиденды "Татнефти" за 2023 год составили 87,88 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) "Татнефти" прошло очно в четверг в Альметьевске. Акционеры также утвердили годовой отчет за 2024 год, избрали 14 членов совета директоров, 8 членов ревизионной комиссии, назначили аудиторскую организацию. "‎Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
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бизнес, татарстан, калмыкия, татнефть
Экономика, Бизнес, ТАТАРСТАН, Калмыкия, Татнефть
11:57 22.05.2025
 
Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры "Татнефти" утвердили выплату финальных дивидендов по итогам 2024 года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭмблема нефтяной компании "Татнефть"
Эмблема нефтяной компании Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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АЛЬМЕТЬЕВСК (Республика Татарстан), 22 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Татнефти" на годовом собрании в четверг утвердили выплату финальных дивидендов по итогам 2024 года в размере 43,11 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, передает корреспондент РИА Новости с собрания.
Общий размер дивидендов за 2024 год составил 98,7 рубля, включая уже выплаченные 55,59 рубля по результатам шести и девяти месяцев.
Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 2 июня.
Компания, согласно дивидендной политике, направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая больше. Суммарные дивиденды "Татнефти" за 2023 год составили 87,88 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию.
Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) "Татнефти" прошло очно в четверг в Альметьевске. Акционеры также утвердили годовой отчет за 2024 год, избрали 14 членов совета директоров, 8 членов ревизионной комиссии, назначили аудиторскую организацию.
"‎Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
Банкоматы Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить дивиденды
10:16
 
ЭкономикаБизнесТАТАРСТАНКалмыкияТатнефть
 
 
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