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Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2024 года - 22.05.2025, ПРАЙМ

Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры "Татнефти" на годовом собрании в четверг утвердили выплату финальных дивидендов по итогам 2024 года в размере 43,11 рубля на обыкновенную и... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T11:57+0300

2025-05-22T11:57+0300

2025-05-22T11:57+0300

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АЛЬМЕТЬЕВСК (Республика Татарстан), 22 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Татнефти" на годовом собрании в четверг утвердили выплату финальных дивидендов по итогам 2024 года в размере 43,11 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, передает корреспондент РИА Новости с собрания. Общий размер дивидендов за 2024 год составил 98,7 рубля, включая уже выплаченные 55,59 рубля по результатам шести и девяти месяцев. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 2 июня. Компания, согласно дивидендной политике, направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая больше. Суммарные дивиденды "Татнефти" за 2023 год составили 87,88 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) "Татнефти" прошло очно в четверг в Альметьевске. Акционеры также утвердили годовой отчет за 2024 год, избрали 14 членов совета директоров, 8 членов ревизионной комиссии, назначили аудиторскую организацию. "‎Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.

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бизнес, татарстан, калмыкия, татнефть