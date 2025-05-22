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Цена летнего дизтоплива для аграриев РФ сохраняется на уровне 2024 года
Цена летнего дизтоплива для аграриев РФ сохраняется на уровне 2024 года - 22.05.2025, ПРАЙМ
Цена летнего дизтоплива для аграриев РФ сохраняется на уровне 2024 года
Стоимость летнего дизельного топлива для сельхозпроизводителей России сохраняется на уровне прошлого года, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в рамках... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:22+0300
2025-05-22T18:22+0300
2025-05-22T18:22+0300
энергетика
минсельхоз
оксана лут
сельское хозяйство
дизтопливо
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость летнего дизельного топлива для сельхозпроизводителей России сохраняется на уровне прошлого года, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. "Для бесперебойного обеспечения сезонных (сельскохозяйственных - ред.) работ Минэнерго разработан рекомендуемый объем поставки топлива. Стоимость летнего "дизеля" стабильна и находится на уровне прошлого года. Совместно с Минэнерго мы за этим следим на ежедневной основе", - сказала Лут.
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минсельхоз, оксана лут, сельское хозяйство, дизтопливо
Энергетика, Минсельхоз, Оксана Лут, Сельское хозяйство, дизтопливо
Цена летнего дизтоплива для аграриев РФ сохраняется на уровне 2024 года
Минсельхоз: цена летнего дизтоплива для аграриев РФ сохраняется на уровне прошлого года