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Цена летнего дизтоплива для аграриев РФ сохраняется на уровне 2024 года - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Цена летнего дизтоплива для аграриев РФ сохраняется на уровне 2024 года
Цена летнего дизтоплива для аграриев РФ сохраняется на уровне 2024 года - 22.05.2025, ПРАЙМ
Цена летнего дизтоплива для аграриев РФ сохраняется на уровне 2024 года
Стоимость летнего дизельного топлива для сельхозпроизводителей России сохраняется на уровне прошлого года, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в рамках... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:22+0300
2025-05-22T18:22+0300
энергетика
минсельхоз
оксана лут
сельское хозяйство
дизтопливо
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость летнего дизельного топлива для сельхозпроизводителей России сохраняется на уровне прошлого года, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. "Для бесперебойного обеспечения сезонных (сельскохозяйственных - ред.) работ Минэнерго разработан рекомендуемый объем поставки топлива. Стоимость летнего "дизеля" стабильна и находится на уровне прошлого года. Совместно с Минэнерго мы за этим следим на ежедневной основе", - сказала Лут.
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минсельхоз, оксана лут, сельское хозяйство, дизтопливо
Энергетика, Минсельхоз, Оксана Лут, Сельское хозяйство, дизтопливо
18:22 22.05.2025
 
Цена летнего дизтоплива для аграриев РФ сохраняется на уровне 2024 года

Минсельхоз: цена летнего дизтоплива для аграриев РФ сохраняется на уровне прошлого года

Бензин в РФ за неделю подорожал на 0,2%, дизтопливо на 1,1% - Росстат
Бензин в РФ за неделю подорожал на 0,2%, дизтопливо на 1,1% - Росстат
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость летнего дизельного топлива для сельхозпроизводителей России сохраняется на уровне прошлого года, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
"Для бесперебойного обеспечения сезонных (сельскохозяйственных - ред.) работ Минэнерго разработан рекомендуемый объем поставки топлива. Стоимость летнего "дизеля" стабильна и находится на уровне прошлого года. Совместно с Минэнерго мы за этим следим на ежедневной основе", - сказала Лут.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,08%, дизтопливо - на 0,04%
Вчера, 21:06
 
ЭнергетикаМинсельхозОксана ЛутСельское хозяйстводизтопливо
 
 
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