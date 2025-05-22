https://1prime.ru/20250522/diztoplivo-857835458.html

Цена летнего дизтоплива для аграриев РФ сохраняется на уровне 2024 года

Цена летнего дизтоплива для аграриев РФ сохраняется на уровне 2024 года - 22.05.2025, ПРАЙМ

Цена летнего дизтоплива для аграриев РФ сохраняется на уровне 2024 года

Стоимость летнего дизельного топлива для сельхозпроизводителей России сохраняется на уровне прошлого года, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в рамках... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T18:22+0300

2025-05-22T18:22+0300

2025-05-22T18:22+0300

энергетика

минсельхоз

оксана лут

сельское хозяйство

дизтопливо

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75338/77/753387778_0:66:601:404_1920x0_80_0_0_db76a812c7b275d4bb40701835c022dd.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость летнего дизельного топлива для сельхозпроизводителей России сохраняется на уровне прошлого года, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. "Для бесперебойного обеспечения сезонных (сельскохозяйственных - ред.) работ Минэнерго разработан рекомендуемый объем поставки топлива. Стоимость летнего "дизеля" стабильна и находится на уровне прошлого года. Совместно с Минэнерго мы за этим следим на ежедневной основе", - сказала Лут.

https://1prime.ru/20250521/benzin-857803304.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минсельхоз, оксана лут, сельское хозяйство, дизтопливо