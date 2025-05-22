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Доллар дорожает к евро и иене

Доллар дорожает к евро и иене - 22.05.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к евро и иене

Стоимость доллара растет в четверг по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, несмотря на возможные риски возникновения стагфляции в | 22.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет в четверг по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, несмотря на возможные риски возникновения стагфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.23 мск курс евро к доллару опускался до 1,1262 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1331 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 144,23 иены с уровня предыдущего закрытия в 143,69 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,38% - до 100,07 пункта. Как написало агентство Блумберг, глава крупнейшего американского банка по активам JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон заявил в четверг, что не исключает возможности стагфляции в США, поскольку страна "сталкивается с огромными рисками, связанными с геополитикой, дефицитом бюджета и ценового давления". "Меня не беспокоят краткосрочные колебания курса доллара, но я понимаю, что люди могут сокращать долларовые активы", — добавил Даймон, подчеркнув необходимость для страны решить проблему дефицита бюджета. Соответствующее заявление было сделано в день принятия палатой представителей США законопроекта о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов. В четверг президент США Дональд Трамп призвал сенат как можно скорее одобрить принятый палатой представителей законопроект о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов. Согласно тексту, законопроект предусматривает налоговые сокращения на сумму более 5 триллионов долларов, включая продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налога на чаевые, сверхурочную оплату и процентов по автокредитам.

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рынок, торги, сша, доллар, иена, евро, курсы валют, курсы валют