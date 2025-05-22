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Доллар дорожает к евро и иене - 22.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250522/dollar-857839472.html
Доллар дорожает к евро и иене
Доллар дорожает к евро и иене - 22.05.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро и иене
Стоимость доллара растет в четверг по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, несмотря на возможные риски возникновения стагфляции в | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T20:43+0300
2025-05-22T20:43+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет в четверг по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, несмотря на возможные риски возникновения стагфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.23 мск курс евро к доллару опускался до 1,1262 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1331 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 144,23 иены с уровня предыдущего закрытия в 143,69 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,38% - до 100,07 пункта. Как написало агентство Блумберг, глава крупнейшего американского банка по активам JPMorgan Chase &amp; Co Джейми Даймон заявил в четверг, что не исключает возможности стагфляции в США, поскольку страна "сталкивается с огромными рисками, связанными с геополитикой, дефицитом бюджета и ценового давления". "Меня не беспокоят краткосрочные колебания курса доллара, но я понимаю, что люди могут сокращать долларовые активы", — добавил Даймон, подчеркнув необходимость для страны решить проблему дефицита бюджета. Соответствующее заявление было сделано в день принятия палатой представителей США законопроекта о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов. В четверг президент США Дональд Трамп призвал сенат как можно скорее одобрить принятый палатой представителей законопроект о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов. Согласно тексту, законопроект предусматривает налоговые сокращения на сумму более 5 триллионов долларов, включая продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налога на чаевые, сверхурочную оплату и процентов по автокредитам.
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рынок, торги, сша, доллар, иена, евро, курсы валют, курсы валют
Экономика, Рынок, Торги, США, доллар, иена, евро, Курсы валют, курсы валют
20:43 22.05.2025
 
Доллар дорожает к евро и иене

Доллар дорожает к евро и иене, несмотря на риски стагфляции в США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет в четверг по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, несмотря на возможные риски возникновения стагфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.23 мск курс евро к доллару опускался до 1,1262 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1331 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 144,23 иены с уровня предыдущего закрытия в 143,69 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,38% - до 100,07 пункта.
Как написало агентство Блумберг, глава крупнейшего американского банка по активам JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон заявил в четверг, что не исключает возможности стагфляции в США, поскольку страна "сталкивается с огромными рисками, связанными с геополитикой, дефицитом бюджета и ценового давления".
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"Меня не беспокоят краткосрочные колебания курса доллара, но я понимаю, что люди могут сокращать долларовые активы", — добавил Даймон, подчеркнув необходимость для страны решить проблему дефицита бюджета.
Соответствующее заявление было сделано в день принятия палатой представителей США законопроекта о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов. В четверг президент США Дональд Трамп призвал сенат как можно скорее одобрить принятый палатой представителей законопроект о налоговых льготах и сокращении федеральных расходов. Согласно тексту, законопроект предусматривает налоговые сокращения на сумму более 5 триллионов долларов, включая продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налога на чаевые, сверхурочную оплату и процентов по автокредитам.
 
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