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Эксперт назвал самый хороший сценарий для ЦБ при крепком рубле

Эксперт назвал самый хороший сценарий для ЦБ при крепком рубле - 22.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал самый хороший сценарий для ЦБ при крепком рубле

Снижение ключевой ставки при крепком рубле – это самый хороший сценарий для ЦБ РФ, поскольку обеспечивается снижение и инфляции, и рисков рецессии,... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T04:51+0300

2025-05-22T04:51+0300

2025-05-22T04:51+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Снижение ключевой ставки при крепком рубле – это самый хороший сценарий для ЦБ РФ, поскольку обеспечивается снижение и инфляции, и рисков рецессии, прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа капитал" Владимир Брагин. Выход данных об инфляции за май должен усилить ожидания скорого снижения ключевой ставки ЦБ РФ, рассчитывает эксперт. Более того, если охлаждение экономики усилится, регулятору придется действовать быстрее, чем ожидает рынок, так как рецессия, подорвав доверие к рублю, вызовет его ослабление, а затем и всплеск инфляции, поясняет он. "Из всех вариантов развития событий приемлемыми для ЦБ РФ остается только вариант крепкого рубля. Если рубль обеспечивает снижение инфляции, снижение ставки может уменьшить риски рецессии и обширных финансовых проблем. Это, возможно, самый хороший сценарий для ЦБ РФ", - говорит Брагин. В случае же устойчивого ослабления национальной валюты Центробанк рискует не только получить сочетание рецессии и роста инфляции, но и лишиться кредита доверия со стороны инвесторов. Крепкий рубль – это сильнейший антиинфляционный фактор: ЦБ РФ с 2014 года, когда состоялся переход к плавающему курсу, никогда не добивался устойчивого снижения инфляции без укрепления рубля, и текущая ситуация – не исключение, отмечает эксперт. "Важно отметить, что крепкий рубль работает не только через снижение стоимости импорта, но и через охлаждение экономики. При этом оно может быть более эффективным, чем ставка. Например, усиление конкуренции с импортом не только ограничивает рост выпуска, но и не позволяет компаниям переносить возросшие издержки на потребителей, как это может происходить при росте ставок", - добавил он. Должно быть очевидно, что есть серьезный риск, что ослабление рубля, если случится, то "помножит на ноль" все усилия ЦБ РФ, направленные на замедление инфляции, резюмирует Брагин.

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финансы, рынок, рф, москва, владимир брагин