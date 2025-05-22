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В Японии оценили роль Европы в переговорах по Украине

В Японии оценили роль Европы в переговорах по Украине - 22.05.2025, ПРАЙМ

В Японии оценили роль Европы в переговорах по Украине

Европа не сможет выступить в качестве посредника на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости один из... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T09:25+0300

2025-05-22T09:25+0300

2025-05-22T09:25+0300

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ТОКИО, 22 мая - ПРАЙМ, Ксения Нака. Европа не сможет выступить в качестве посредника на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости один из наиболее авторитетных в Японии специалистов по России, ее дипломатии и стратегии безопасности, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру."Европа не сможет стать посредником в переговорах России и Украины. Европа может взять на себя бремя по оказанию помощи Украине, которую до сих пор оказывали США. До сих пор Европа, США и Япония - Япония без военной помощи - оказывали помощь Украине", - отметил эксперт. Политолог также указал на изменение в позиции администрации президента США Дональда Трампа, которая несколько отошла от Украины и в определенном смысле сблизилась с Россией. Это сближение привело к тому, что Россия начала признавать посредническую роль Америки в вопросе Украины.Тем не менее, Абиру считает, что в будущем США не будут активно заниматься посредничеством. При этом он добавил, что Европа не сможет заменить Америку в этой роли, поскольку ее позиция слишком далека от российской. По его мнению, Европа может лишь частично заменить США в вопросах помощи Украине, однако это также станет для нее непростой задачей.

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мировая экономика, украина, европа, рф, владимир путин, дональд трамп, владимир мединский, нато, валдай