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Эксперты рассказали, когда возможно восстановление цен на сталь
Эксперты рассказали, когда возможно восстановление цен на сталь - 22.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, когда возможно восстановление цен на сталь
Умеренное восстановление цен на сталь в мире возможно во втором полугодии в случае сокращение ее выпуска в Китае, а более устойчивый рост её стоимости может... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T06:16+0300
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банк россия
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Умеренное восстановление цен на сталь в мире возможно во втором полугодии в случае сокращение ее выпуска в Китае, а более устойчивый рост её стоимости может начаться в 2026-2027 годах, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"В марте Пекин объявил о планах реструктуризации гигантского сталелитейного сектора страны путем сокращения производства, однако пока не раскрыл его существенных подробностей, включая сроки и объемы сокращения. Если этим летом будут предприняты конкретные регуляторные меры, то их результаты мы увидим во второй половине года, включая умеренное восстановление цен на сталь", - такое мнение высказал аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
"В случае сокращения в нём (Китае - ред.) производства (стали - ред.) и закрытия устаревших мощностей экспорт упадет, вызвав подъем цен на ключевых рынках", - пояснил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Возможное снижение учетной ставки Банком России во второй половине года может оживить инвестиционную активность и создать предпосылки к восстановлению внутреннего спроса на металлопродукцию, что положительно отразится на ценовой динамике, добавил Калачев.
Также, по его словам, сильным фактором восстановления цен как на внутреннем, так и на внешнем рынке, может стать ослабление напряженности в таких горячих точках, как Украина и Сектор Газа. Мирное урегулирование конфликтов создает дополнительный спрос на сталь для восстановления инфраструктуры, разрушенной в ходе боевых действий, отметил он.
Повлиять на стоимость стали также могут цены на железную руду, например, в случае их роста из-за каких-то сбоев поставок, предполагает Хазанов, подчёркивая, что не ожидает сильного роста цен на сталь в мире в текущем году. "Устойчивое восстановление - 2026-2027 год", - заключил он.
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Экономика, Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, МОСКВА, Пекин, Финам, ФГ "ФИНАМ", банк Россия
Эксперты рассказали, когда возможно восстановление цен на сталь
Аналитики Калачев: умеренное восстановление цен на сталь возможно во II полугодии
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Умеренное восстановление цен на сталь в мире возможно во втором полугодии в случае сокращение ее выпуска в Китае, а более устойчивый рост её стоимости может начаться в 2026-2027 годах, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"В марте Пекин объявил о планах реструктуризации гигантского сталелитейного сектора страны путем сокращения производства, однако пока не раскрыл его существенных подробностей, включая сроки и объемы сокращения. Если этим летом будут предприняты конкретные регуляторные меры, то их результаты мы увидим во второй половине года, включая умеренное восстановление цен на сталь", - такое мнение высказал аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
"В случае сокращения в нём (Китае - ред.) производства (стали - ред.) и закрытия устаревших мощностей экспорт упадет, вызвав подъем цен на ключевых рынках", - пояснил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Возможное снижение учетной ставки Банком России во второй половине года может оживить инвестиционную активность и создать предпосылки к восстановлению внутреннего спроса на металлопродукцию, что положительно отразится на ценовой динамике, добавил Калачев.
Также, по его словам, сильным фактором восстановления цен как на внутреннем, так и на внешнем рынке, может стать ослабление напряженности в таких горячих точках, как Украина и Сектор Газа. Мирное урегулирование конфликтов создает дополнительный спрос на сталь для восстановления инфраструктуры, разрушенной в ходе боевых действий, отметил он.
Повлиять на стоимость стали также могут цены на железную руду, например, в случае их роста из-за каких-то сбоев поставок, предполагает Хазанов, подчёркивая, что не ожидает сильного роста цен на сталь в мире в текущем году. "Устойчивое восстановление - 2026-2027 год", - заключил он.