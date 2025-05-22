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ЕП проголосует по вопросу повышения пошлин на импорт удобрений из России

ЕП проголосует по вопросу повышения пошлин на импорт удобрений из России - 22.05.2025, ПРАЙМ

ЕП проголосует по вопросу повышения пошлин на импорт удобрений из России

Европейский парламент проголосует в четверг по предложению Еврокомиссии повысить пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, следует... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T00:26+0300

2025-05-22T00:26+0300

2025-05-22T00:26+0300

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БРЮССЕЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. Европейский парламент проголосует в четверг по предложению Еврокомиссии повысить пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, следует из повестки ЕП. Ранее источник в Европарламенте сообщил РИА Новости, что это решение уже было поддержано комитетом по внешней торговле. Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, выразило опасение в связи с негативным влиянием на европейских сельхозпроизводителей новых пошлин на удобрения и другую продукцию из РФ, призвав европейские институты пересмотреть проект постановления. Там указали, что в нынешнем виде предложение ставит отрасль в ЕС под угрозу. Сельхозпроизводители просили отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Они также призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения. По данным Совета ЕС, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в ЕС, тогда как в 2023 году они распространялись только на 15% таких поставок. Примечательно, что по данным Евростата, Россия в марте нарастила поставки удобрений в Евросоюз до максимума с ноября 2022 года. Так, в начале весны ЕС импортировал российских удобрений на 206,1 миллиона евро, что примерно на 15% больше, как в месячном, так и в годовом выражении. При этом стоимость европейского импорта стала максимальной с ноября 2022 года, когда она составляла 263,5 миллиона евро. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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сельское хозяйство, россия, рф, запад, белоруссия, ес, евростат