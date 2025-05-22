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ЕП проголосует по вопросу повышения пошлин на импорт удобрений из России
ЕП проголосует по вопросу повышения пошлин на импорт удобрений из России - 22.05.2025, ПРАЙМ
ЕП проголосует по вопросу повышения пошлин на импорт удобрений из России
Европейский парламент проголосует в четверг по предложению Еврокомиссии повысить пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, следует... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T00:26+0300
2025-05-22T00:26+0300
2025-05-22T00:26+0300
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. Европейский парламент проголосует в четверг по предложению Еврокомиссии повысить пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, следует из повестки ЕП.
Ранее источник в Европарламенте сообщил РИА Новости, что это решение уже было поддержано комитетом по внешней торговле.
Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, выразило опасение в связи с негативным влиянием на европейских сельхозпроизводителей новых пошлин на удобрения и другую продукцию из РФ, призвав европейские институты пересмотреть проект постановления.
Там указали, что в нынешнем виде предложение ставит отрасль в ЕС под угрозу. Сельхозпроизводители просили отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Они также призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения.
По данным Совета ЕС, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в ЕС, тогда как в 2023 году они распространялись только на 15% таких поставок.
Примечательно, что по данным Евростата, Россия в марте нарастила поставки удобрений в Евросоюз до максимума с ноября 2022 года. Так, в начале весны ЕС импортировал российских удобрений на 206,1 миллиона евро, что примерно на 15% больше, как в месячном, так и в годовом выражении. При этом стоимость европейского импорта стала максимальной с ноября 2022 года, когда она составляла 263,5 миллиона евро.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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сельское хозяйство, россия, рф, запад, белоруссия, ес, евростат
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, БЕЛОРУССИЯ, ЕС, Евростат
ЕП проголосует по вопросу повышения пошлин на импорт удобрений из России
ЕП проголосует по предложению повысить пошлины на импорт удобрений из России и Белоруссии
БРЮССЕЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. Европейский парламент проголосует в четверг по предложению Еврокомиссии повысить пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, следует из повестки ЕП.
Ранее источник в Европарламенте сообщил РИА Новости, что это решение уже было поддержано комитетом по внешней торговле.
Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, выразило опасение в связи с негативным влиянием на европейских сельхозпроизводителей новых пошлин на удобрения и другую продукцию из РФ, призвав европейские институты пересмотреть проект постановления.
Там указали, что в нынешнем виде предложение ставит отрасль в ЕС под угрозу. Сельхозпроизводители просили отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Они также призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения.
По данным Совета ЕС, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в ЕС, тогда как в 2023 году они распространялись только на 15% таких поставок.
Примечательно, что по данным Евростата, Россия в марте нарастила поставки удобрений в Евросоюз до максимума с ноября 2022 года. Так, в начале весны ЕС импортировал российских удобрений на 206,1 миллиона евро, что примерно на 15% больше, как в месячном, так и в годовом выражении. При этом стоимость европейского импорта стала максимальной с ноября 2022 года, когда она составляла 263,5 миллиона евро.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.