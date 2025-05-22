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Эксперт оценил последствия новых пошлин ЕС против удобрений из России

Эксперт оценил последствия новых пошлин ЕС против удобрений из России - 22.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил последствия новых пошлин ЕС против удобрений из России

Новые санкции ЕС против России и Белоруссии разгонят цены на удобрения в Европе, но временно снизят в остальном мире, поделился мнением с РИА Новости... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T14:46+0300

2025-05-22T14:46+0300

2025-05-22T14:46+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Новые санкции ЕС против России и Белоруссии разгонят цены на удобрения в Европе, но временно снизят в остальном мире, поделился мнением с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале, после чего вступит в силу. "В ближайшее время можно ожидать подъёма цен на удобрения на рынке ЕС и далее по всей цепочке вплоть до конечной продовольственной продукции, так как его химическая промышленность не обеспечит выпуск всей необходимой фермерам номенклатуры", - считает эксперт. "На рынках остальных регионов мира, наоборот, возможно временное снижение цен в ожидании роста экспорта из России", - добавил он. Однако, по мнению эксперта, оно быстро закончится вследствие усиления спроса в преддверии осенних полевых работ.

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россия, мировая экономика, белоруссия, европа, ес