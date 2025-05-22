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ЕС с июня восстановит таможенные пошлины для товаров с Украины - 22.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕС с июня восстановит таможенные пошлины для товаров с Украины
ЕС с июня восстановит таможенные пошлины для товаров с Украины - 22.05.2025, ПРАЙМ
ЕС с июня восстановит таможенные пошлины для товаров с Украины
ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня, сообщил журналистам... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T23:20+0300
2025-05-22T23:20+0300
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня, сообщил журналистам представитель Еврокомиссии Балаш Увари. "Страны ЕС утвердили меры переходного периода в ходе технического совещания в четверг", - сказал европейский представитель, слова которого приводит издание Euractiv. Он уточнил, что ЕС не стал продлевать временный режим беспошлинного ввоза украинских товаров. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной. По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок. По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС.
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украина, ес
Экономика, УКРАИНА, ЕС
23:20 22.05.2025
 
ЕС с июня восстановит таможенные пошлины для товаров с Украины

Евросоюз с начала июня восстановит таможенные пошлины для украинских товаров

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня, сообщил журналистам представитель Еврокомиссии Балаш Увари.
"Страны ЕС утвердили меры переходного периода в ходе технического совещания в четверг", - сказал европейский представитель, слова которого приводит издание Euractiv. Он уточнил, что ЕС не стал продлевать временный режим беспошлинного ввоза украинских товаров.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.
По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.
По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС.
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