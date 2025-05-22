https://1prime.ru/20250522/es-857841937.html
ЕС с июня восстановит таможенные пошлины для товаров с Украины
ЕС с июня восстановит таможенные пошлины для товаров с Украины - 22.05.2025, ПРАЙМ
ЕС с июня восстановит таможенные пошлины для товаров с Украины
ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня, сообщил журналистам... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T23:20+0300
2025-05-22T23:20+0300
2025-05-22T23:20+0300
экономика
украина
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня, сообщил журналистам представитель Еврокомиссии Балаш Увари. "Страны ЕС утвердили меры переходного периода в ходе технического совещания в четверг", - сказал европейский представитель, слова которого приводит издание Euractiv. Он уточнил, что ЕС не стал продлевать временный режим беспошлинного ввоза украинских товаров. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной. По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок. По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС.
https://1prime.ru/20250520/ukraina-857762657.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ес
ЕС с июня восстановит таможенные пошлины для товаров с Украины
Евросоюз с начала июня восстановит таможенные пошлины для украинских товаров
БРЮССЕЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня, сообщил журналистам представитель Еврокомиссии Балаш Увари.
"Страны ЕС утвердили меры переходного периода в ходе технического совещания в четверг", - сказал европейский представитель, слова которого приводит издание Euractiv. Он уточнил, что ЕС не стал продлевать временный режим беспошлинного ввоза украинских товаров.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.
По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.
По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС.
В Польше пообещали скоро прекратить бесконтрольный экспорт с Украины в ЕС