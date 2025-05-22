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Евро дешевеет к доллару на статистике по еврозоне и Германии

Евро дешевеет к доллару на статистике по еврозоне и Германии - 22.05.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару на статистике по еврозоне и Германии

Курс евро к доллару уменьшается в четверг днем после публикации статистики по еврозоне и Германии, свидетельствуют данные торгов. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T11:58+0300

2025-05-22T11:58+0300

2025-05-22T11:58+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается в четверг днем после публикации статистики по еврозоне и Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.52 мск курс евро к доллару снижался до 1,1305 доллара с 1,1331 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 143,34 иены с уровня прошлого закрытия 143,69 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 99,74 пункта. Трейдеры оценивают макростатистику четверга. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в мае неожиданно снизился - до 49,5 пункта с 50,4 пункта в апреле, ожидался рост до 50,7 пункта. Композитный индекс Германии также оказался слабее ожиданий, Франции - совпал с прогнозом аналитиков. При этом промышленный PMI еврозоны вырос до 49,4 пункта, максимального уровня за 33 месяца, с 49 пунктов месяцем ранее при прогнозе в 49,3 пункта. Промышленный PMI Германии оказался чуть хуже прогноза, Франции - лучше ожиданий. Индекс делового климата в Германии, по данным исследовательского института IFO, в мае поднялся до 87,5 пункта с 86,9 пункта в апреле. Прогноз предполагал рост до 87,4 пункта.

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