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Евросоюз готовит Европу к войне с Россией, заявил Венедиктов - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Евросоюз готовит Европу к войне с Россией, заявил Венедиктов
Евросоюз готовит Европу к войне с Россией, заявил Венедиктов - 22.05.2025, ПРАЙМ
Евросоюз готовит Европу к войне с Россией, заявил Венедиктов
Евросоюз ведет массированную идеологическую подготовку европейцев к войне с Россией, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T10:05+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Евросоюз ведет массированную идеологическую подготовку европейцев к войне с Россией, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. По словам Венедиктова, градус антироссийской риторики в Брюсселе и отдельных европейских столицах в последнее время зашкаливает. "Весьма показательной является разработка Евросоюзом многочисленных стратегических документов в сфере обороны. В частности, в конце марта текущего года Еврокомиссия одобрила так называемую стратегию по подготовке к кризисным ситуациям. Месяцем ранее в ЕС была представлена "Белая книга по европейской обороне – готовность 2030", - сказал Венедиктов. "Практически одновременно с обнародованием этих воинственных стратегий лидер крупной европейской ядерной державы, упиваясь своим красноречием, по сути, повторял милитаристские тезисы времен холодной войны. Я, конечно, имею в виду французского президента, который напрочь забыл о весьма сомнительной и двойственной роли Парижа во Второй Мировой войне, а также о том, что именно благодаря Советскому Союзу и России Франция не только сохранила себя как суверенное государство, но и стала постоянным членом Совета безопасности ООН", - отметил собеседник агентства. По утверждению авторов данных концепций, необходимость их разработки вызвана ростом рисков и нестабильности в Евросоюзе, отметил Венедиктов. "Основным источником угрозы ожидаемо "назначена" Россия", - добавил он. По словам Венедиктова, обращает на себя внимание, что в упомянутых документах ЕС особо подчеркивается необходимость формирования и закрепления в сознании европейцев "культуры готовности к военным действиям". "Отмечается, что "готовность" является коллективной обязанностью и теперь в обязательном порядке включается в образовательный процесс Евросоюза, а также в соответствующие детско-юношеские программы и тренинги", - сказал замсекретаря СБ РФ. "По сути, речь идёт о массированной идеологической подготовке европейцев к войне с Россией", - резюмировал Венедиктов.
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россия, москва, брюссель, ес, оон
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Брюссель, ЕС, ООН
10:05 22.05.2025
 
Евросоюз готовит Европу к войне с Россией, заявил Венедиктов

Замсекретаря Совбеза Венедиктов: Евросоюз готовит Европу к войне с Россией

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© flickr.com / 1GNC Münster
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Евросоюз ведет массированную идеологическую подготовку европейцев к войне с Россией, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
По словам Венедиктова, градус антироссийской риторики в Брюсселе и отдельных европейских столицах в последнее время зашкаливает.
"Весьма показательной является разработка Евросоюзом многочисленных стратегических документов в сфере обороны. В частности, в конце марта текущего года Еврокомиссия одобрила так называемую стратегию по подготовке к кризисным ситуациям. Месяцем ранее в ЕС была представлена "Белая книга по европейской обороне – готовность 2030", - сказал Венедиктов.
"Практически одновременно с обнародованием этих воинственных стратегий лидер крупной европейской ядерной державы, упиваясь своим красноречием, по сути, повторял милитаристские тезисы времен холодной войны. Я, конечно, имею в виду французского президента, который напрочь забыл о весьма сомнительной и двойственной роли Парижа во Второй Мировой войне, а также о том, что именно благодаря Советскому Союзу и России Франция не только сохранила себя как суверенное государство, но и стала постоянным членом Совета безопасности ООН", - отметил собеседник агентства.
По утверждению авторов данных концепций, необходимость их разработки вызвана ростом рисков и нестабильности в Евросоюзе, отметил Венедиктов. "Основным источником угрозы ожидаемо "назначена" Россия", - добавил он.
По словам Венедиктова, обращает на себя внимание, что в упомянутых документах ЕС особо подчеркивается необходимость формирования и закрепления в сознании европейцев "культуры готовности к военным действиям".
"Отмечается, что "готовность" является коллективной обязанностью и теперь в обязательном порядке включается в образовательный процесс Евросоюза, а также в соответствующие детско-юношеские программы и тренинги", - сказал замсекретаря СБ РФ.
"По сути, речь идёт о массированной идеологической подготовке европейцев к войне с Россией", - резюмировал Венедиктов.
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