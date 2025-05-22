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Фондовые индексы Европы снижаются на данных по PMI еврозоны - 22.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250522/evrozona-857822196.html
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по PMI еврозоны
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по PMI еврозоны - 22.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по PMI еврозоны
Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг после выхода предварительной оценки композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T12:44+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг после выхода предварительной оценки композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,7% - до 8 724,59 пункта, французский CAC 40 - на 0,93%, до 7 836,87 пункта, немецкий DAX - на 0,7%, до 23 948,31 пункта. В четверг агентство S&amp;P Global опубликовало данные по PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. Предварительная оценка показала, что в мае он снизился до 49,5 пункта с 50,4 пункта в апреле. По предварительным данным, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии снизился до 48,6 пункта с 50,1 пункта в апреле, аналитики прогнозировали значение на уровне 50,4 пункта. Исследовательский институт IFO также опубликовал данные по состоянию экономики Германии. Индекс текущей экономической ситуации в стране несколько опустился - до 86,1 пункта с показателя предыдущего месяца в 86,4 пункта. При этом индекс делового климата в Германии в мае поднялся до 87,5 пункта с 86,9 пункта в апреле.
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рынок, торги, индексы, германия, европа, dax, ifo
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, DAX, IFO
12:44 22.05.2025
 
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по PMI еврозоны

Европейские биржи снижаются на данных по PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны

© fotolia.com / jamdesign" Снижение котировок
 Снижение котировок - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг после выхода предварительной оценки композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,7% - до 8 724,59 пункта, французский CAC 40 - на 0,93%, до 7 836,87 пункта, немецкий DAX - на 0,7%, до 23 948,31 пункта.
В четверг агентство S&P Global опубликовало данные по PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. Предварительная оценка показала, что в мае он снизился до 49,5 пункта с 50,4 пункта в апреле.
По предварительным данным, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии снизился до 48,6 пункта с 50,1 пункта в апреле, аналитики прогнозировали значение на уровне 50,4 пункта.
Исследовательский институт IFO также опубликовал данные по состоянию экономики Германии. Индекс текущей экономической ситуации в стране несколько опустился - до 86,1 пункта с показателя предыдущего месяца в 86,4 пункта. При этом индекс делового климата в Германии в мае поднялся до 87,5 пункта с 86,9 пункта в апреле.
Котировки, сток
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по инфляции в Британии
Вчера, 12:23
 
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