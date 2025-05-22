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ФАС оштрафовала Альфа-банк за недостоверную рекламу кредитной карты - 22.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ФАС оштрафовала Альфа-банк за недостоверную рекламу кредитной карты
ФАС оштрафовала Альфа-банк за недостоверную рекламу кредитной карты - 22.05.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала Альфа-банк за недостоверную рекламу кредитной карты
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала Альфа-банк за недостоверную рекламу кредитной карты, она содержала не соответствующую... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T13:01+0300
2025-05-22T13:01+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала Альфа-банк за недостоверную рекламу кредитной карты, она содержала не соответствующую действительности информацию о получении кешбэка, сообщает ведомство. "ФАС оштрафовала Альфа-банк за недостоверную рекламу кредитной карты. Она содержала не соответствующую действительности информацию о получении кэшбэка. Реклама распространялась через поисковую систему, а также в Московском метрополитене. В ней были представлены привлекательные сведения: "Кэшбэк 10% на все", - говорится в сообщении службы. При этом отмечается, что на сайте банка сообщалось, что акция распространяется только на определенные виды операций по карте. По мнению ФАС, такие действия организации вводили потребителей в заблуждение относительно условий получения финансовой услуги. Ведомство признало рекламу недостоверной, выдало предписание о прекращении нарушения и оштрафовало Альфа-Банк. Согласно части первой статьи 14.3 КоАП РФ банку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
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банки, финансы, рф, альфа-банк
Экономика, Банки, Финансы, РФ, Альфа-банк
13:01 22.05.2025
 
ФАС оштрафовала Альфа-банк за недостоверную рекламу кредитной карты

ФАС оштрафовала Альфа-банк за рекламу кредитной карты с неверной информацией о кешбэке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАльфа-банк
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала Альфа-банк за недостоверную рекламу кредитной карты, она содержала не соответствующую действительности информацию о получении кешбэка, сообщает ведомство.
"ФАС оштрафовала Альфа-банк за недостоверную рекламу кредитной карты. Она содержала не соответствующую действительности информацию о получении кэшбэка. Реклама распространялась через поисковую систему, а также в Московском метрополитене. В ней были представлены привлекательные сведения: "Кэшбэк 10% на все", - говорится в сообщении службы.
При этом отмечается, что на сайте банка сообщалось, что акция распространяется только на определенные виды операций по карте.
По мнению ФАС, такие действия организации вводили потребителей в заблуждение относительно условий получения финансовой услуги. Ведомство признало рекламу недостоверной, выдало предписание о прекращении нарушения и оштрафовало Альфа-Банк.
Согласно части первой статьи 14.3 КоАП РФ банку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
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