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ФАС согласовала торговые политики производителей минеральных удобрений

ФАС согласовала торговые политики производителей минеральных удобрений - 22.05.2025, ПРАЙМ

ФАС согласовала торговые политики производителей минеральных удобрений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики производителей минеральных удобрений на период до декабря 2025 года, предельные... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T10:32+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики производителей минеральных удобрений на период до декабря 2025 года, предельные цены остались на уровне 2022 года, сообщили в ведомстве. "ФАС согласовала торговые политики производителей минудобрений. Предельные цены остались на уровне 2022 года", - сообщили в ведомстве, добавив, что речь идет о ценах на период до 30 ноября 2025 года. Там напомнили, что с учетом принятого постановления правительства РФ о квотах на вывоз минеральных удобрений в период с июня по ноябрь 2025 года производителям необходимо было до 16 мая направить торговые политики в ФАС на согласование. Служба также проводит постоянный мониторинг стоимости минудобрений. Превышений предельного уровня не выявлено. Кроме того, ведомство проводит работу в части развития биржевой торговли минудобрениями. По данным Петербургской биржи, объем заключенных договоров в апреле 2025 года увеличился в 4,2 раза по сравнению с апрелем 2024 года, добавили там. Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. В 2023 и 2024 году индексация не проводилась.

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