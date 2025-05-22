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Глава минюста Франции призвал к отмене наличных денег - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Глава минюста Франции призвал к отмене наличных денег
Глава минюста Франции призвал к отмене наличных денег - 22.05.2025, ПРАЙМ
Глава минюста Франции призвал к отмене наличных денег
Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил за отмену наличных денег в стране для борьбы с наркоторговлей, сообщает телеканал BFMTV. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T22:00+0300
2025-05-22T22:00+0300
экономика
франция
финансы
наличные деньги
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил за отмену наличных денег в стране для борьбы с наркоторговлей, сообщает телеканал BFMTV. Свою инициативу глава минюста представил в четверг на слушаниях в сенатском комитете по расследованию финансовых преступлений. "Я уже не раз говорил об этом тем, кто спрашивал меня, как мы можем остановить наркоторговлю в криминальных кварталах. Достаточно простой меры: отмена наличных денег ликвидирует точки сбыта", - заявил министр. По мнению министра, в случае введения системы расчета виртуальными деньгами наркодилеры не смогут скрыться от системы финансового контроля. Как отмечает телеканал, французы не готовы отказаться от наличных денег, как предлагает Дарманен, хотя привязанность граждан к ним ослабевает. Согласно исследованию Банка Франции, карты остаются самым популярным платежным средством (62%), опережая наличные (14%). В 2024 году впервые французы использовали карты чаще, чем банкноты и монеты. Тем не менее, 60% респондентов считают возможность оплаты наличными важной или даже очень важной. Французы видят в них гарантию анонимности (40%), возможность мгновенного расчета (37%) и лучшего контроля расходов (31%).
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франция, финансы, наличные деньги
Экономика, ФРАНЦИЯ, Финансы, наличные деньги
22:00 22.05.2025
 
Глава минюста Франции призвал к отмене наличных денег

Глава минюста Франции призвал к отмене наличных денег для борьбы с наркоторговлей

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил за отмену наличных денег в стране для борьбы с наркоторговлей, сообщает телеканал BFMTV.
Свою инициативу глава минюста представил в четверг на слушаниях в сенатском комитете по расследованию финансовых преступлений.
"Я уже не раз говорил об этом тем, кто спрашивал меня, как мы можем остановить наркоторговлю в криминальных кварталах. Достаточно простой меры: отмена наличных денег ликвидирует точки сбыта", - заявил министр.
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По мнению министра, в случае введения системы расчета виртуальными деньгами наркодилеры не смогут скрыться от системы финансового контроля.
Как отмечает телеканал, французы не готовы отказаться от наличных денег, как предлагает Дарманен, хотя привязанность граждан к ним ослабевает. Согласно исследованию Банка Франции, карты остаются самым популярным платежным средством (62%), опережая наличные (14%). В 2024 году впервые французы использовали карты чаще, чем банкноты и монеты.
Тем не менее, 60% респондентов считают возможность оплаты наличными важной или даже очень важной. Французы видят в них гарантию анонимности (40%), возможность мгновенного расчета (37%) и лучшего контроля расходов (31%).
 
ЭкономикаФРАНЦИЯФинансыналичные деньги
 
 
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