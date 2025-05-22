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ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Тверской области
ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Тверской области - 22.05.2025, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Тверской области
Силовики предотвратили теракта на объекте Минобороны в городе Вышний Волочек в Тверской области, задержаны двое несовершеннолетних россиян. Об этом сказано в... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T09:48+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Силовики предотвратили теракта на объекте Минобороны в городе Вышний Волочек в Тверской области, задержаны двое несовершеннолетних россиян. Об этом сказано в заявлении ЦОС ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации в Тверской области предотвращены диверсионно-террористические акты на объектах министерства обороны Российской Федерации. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятии в городе Вышний Волочек задержаны два сторонника идеологии массовых убийств и неонацизма, граждане России 2008 и 2011 годов рождения, осуществлявшие по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подготовку поджогов одного из зданий Минобороны России", - говорится в сообщении. В адресах проживания и в оборудованном ими схроне изъяты самодельные зажигательные устройства. В телефонах несовершеннолетних обнаружена переписка в мессенджере Telegram с куратором, присяга боевикам запрещенной в России украинской террористической организации, а также видеоотчеты о проведении разведки объектов нападений и изготовлении средств террора. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к совершению теракта и об участии в деятельности террористической организации. "Украинские спецслужбы все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp в своей противоправной деятельности", - предупредили в ФСБ.
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Происшествия, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, ФСБ, Telegram, Минобороны РФ
ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Тверской области
ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте Минобороны в Тверской области
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Силовики предотвратили теракта на объекте Минобороны в городе Вышний Волочек в Тверской области, задержаны двое несовершеннолетних россиян. Об этом сказано в заявлении ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации в Тверской области предотвращены диверсионно-террористические акты на объектах министерства обороны Российской Федерации. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятии в городе Вышний Волочек задержаны два сторонника идеологии массовых убийств и неонацизма, граждане России 2008 и 2011 годов рождения, осуществлявшие по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подготовку поджогов одного из зданий Минобороны России", - говорится в сообщении.
В адресах проживания и в оборудованном ими схроне изъяты самодельные зажигательные устройства. В телефонах несовершеннолетних обнаружена переписка в мессенджере Telegram с куратором, присяга боевикам запрещенной в России украинской террористической организации, а также видеоотчеты о проведении разведки объектов нападений и изготовлении средств террора.
Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к совершению теракта и об участии в деятельности террористической организации.
"Украинские спецслужбы все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp в своей противоправной деятельности", - предупредили в ФСБ.
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