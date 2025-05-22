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ФТС отметила рост грузооборота между Россией и Китаем
ФТС отметила рост грузооборота между Россией и Китаем - 22.05.2025, ПРАЙМ
ФТС отметила рост грузооборота между Россией и Китаем
Грузооборот через железнодорожный пункт пропуска с КНР Нижнеленинское в Еврейской автономной области с начала года вырос на 10% - почти до 2 миллионов тонн,... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T09:54+0300
2025-05-22T09:54+0300
2025-05-22T09:54+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - ПРАЙМ. Грузооборот через железнодорожный пункт пропуска с КНР Нижнеленинское в Еврейской автономной области с начала года вырос на 10% - почти до 2 миллионов тонн, сообщает ФТС России. "Почти 2 миллион тонн достиг грузооборот в ЖДПП Нижнеленинское за 4 месяца 2025 года. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что более 90% от общего объема товаров приходится на экспорт. В Тунцзян (КНР) преимущественно поставляются уголь, железная руда, фанера, бумага и картон. В импортном направлении в основном идут легковые автомобили и товары народного потребления. Движение по первому железнодорожному мосту между Россией и Китаем Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) запущено в ноябре 2022 года. Мост создан в рамках соглашения между правительствами РФ и Китая. По данным Российского фонда прямых инвестиций, объем перевозок грузов по нему в 2024 году рос в 7 раз по сравнению с предыдущим годом.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, ФТС
ФТС отметила рост грузооборота между Россией и Китаем
ФТС: грузооборот через железнодорожный пункт пропуска с КНР в ЕАО вырос на 10%
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - ПРАЙМ. Грузооборот через железнодорожный пункт пропуска с КНР Нижнеленинское в Еврейской автономной области с начала года вырос на 10% - почти до 2 миллионов тонн, сообщает ФТС России.
"Почти 2 миллион тонн достиг грузооборот в ЖДПП Нижнеленинское за 4 месяца 2025 года. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 90% от общего объема товаров приходится на экспорт. В Тунцзян (КНР) преимущественно поставляются уголь, железная руда, фанера, бумага и картон. В импортном направлении в основном идут легковые автомобили и товары народного потребления.
Движение по первому железнодорожному мосту между Россией и Китаем Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) запущено в ноябре 2022 года. Мост создан в рамках соглашения между правительствами РФ и Китая. По данным Российского фонда прямых инвестиций, объем перевозок грузов по нему в 2024 году рос в 7 раз по сравнению с предыдущим годом.
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