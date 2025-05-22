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Фьючерсы Уолл-стрит растут
Фьючерсы Уолл-стрит растут - 22.05.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит увеличиваются в четверг перед публикацией макростатистики в США, свидетельствуют данные торгов. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T14:27+0300
2025-05-22T14:27+0300
2025-05-22T14:27+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит увеличиваются в четверг перед публикацией макростатистики в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,05%, до 41 969 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,39%, до 21 238,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 5 874,25 пункта. Позднее в четверг министерство труда страны опубликует еженедельные данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США. Ожидается, что за неделю по 17 мая их число выросло на 1 тысячу с показателя предшествовавшей недели - до 230 тысяч. Кроме того, в это же день S&P Global обнародует предварительный композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США. Аналитики ожидают, что показатель снизился до 50,4 пункта с 50,6 пункта в апреле. Наконец, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Прогнозируется, что показатель в апреле вырос до 4,1 миллиона с мартовской отметки в 4,02 миллиона.
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рынок, индексы, сша, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, США, Nasdaq Composite
Фьючерсы Уолл-стрит растут
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в четверг
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит увеличиваются в четверг перед публикацией макростатистики в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,05%, до 41 969 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,39%, до 21 238,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 5 874,25 пункта.
Позднее в четверг министерство труда страны опубликует еженедельные данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США. Ожидается, что за неделю по 17 мая их число выросло на 1 тысячу с показателя предшествовавшей недели - до 230 тысяч.
Кроме того, в это же день S&P Global обнародует предварительный композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США. Аналитики ожидают, что показатель снизился до 50,4 пункта с 50,6 пункта в апреле.
Наконец, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Прогнозируется, что показатель в апреле вырос до 4,1 миллиона с мартовской отметки в 4,02 миллиона.
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются