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Фьючерсы Уолл-стрит растут - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит растут
Фьючерсы Уолл-стрит растут - 22.05.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит увеличиваются в четверг перед публикацией макростатистики в США, свидетельствуют данные торгов. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T14:27+0300
2025-05-22T14:27+0300
экономика
рынок
индексы
сша
nasdaq composite
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит увеличиваются в четверг перед публикацией макростатистики в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,05%, до 41 969 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,39%, до 21 238,25 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,22%, до 5 874,25 пункта. Позднее в четверг министерство труда страны опубликует еженедельные данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США. Ожидается, что за неделю по 17 мая их число выросло на 1 тысячу с показателя предшествовавшей недели - до 230 тысяч. Кроме того, в это же день S&amp;P Global обнародует предварительный композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США. Аналитики ожидают, что показатель снизился до 50,4 пункта с 50,6 пункта в апреле. Наконец, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Прогнозируется, что показатель в апреле вырос до 4,1 миллиона с мартовской отметки в 4,02 миллиона.
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рынок, индексы, сша, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, США, Nasdaq Composite
14:27 22.05.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в четверг

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит увеличиваются в четверг перед публикацией макростатистики в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,05%, до 41 969 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,39%, до 21 238,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 5 874,25 пункта.
Позднее в четверг министерство труда страны опубликует еженедельные данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США. Ожидается, что за неделю по 17 мая их число выросло на 1 тысячу с показателя предшествовавшей недели - до 230 тысяч.
Кроме того, в это же день S&P Global обнародует предварительный композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США. Аналитики ожидают, что показатель снизился до 50,4 пункта с 50,6 пункта в апреле.
Наконец, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Прогнозируется, что показатель в апреле вырос до 4,1 миллиона с мартовской отметки в 4,02 миллиона.
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются
Вчера, 14:18
 
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