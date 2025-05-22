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СМИ: проект глав минфинов G7 не называет действия РФ на Украине незаконными - 22.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: проект глав минфинов G7 не называет действия РФ на Украине незаконными
СМИ: проект глав минфинов G7 не называет действия РФ на Украине незаконными - 22.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: проект глав минфинов G7 не называет действия РФ на Украине незаконными
Проект коммюнике глав министерств финансов G7 не содержит формулировку о том, что действия РФ на Украине якобы "незаконны", передает агентство Блумберг со... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T19:00+0300
2025-05-22T19:00+0300
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украина
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Проект коммюнике глав министерств финансов G7 не содержит формулировку о том, что действия РФ на Украине якобы "незаконны", передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. Издание Politico сообщало в среду, что США выступают против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление по встрече министров финансов стран G7. "Он (проект - ред.) не содержал слово "незаконный", которое использовалось в предыдущих коммюнике … и стало предметом разногласий между европейцами и США во время подготовки проекта. В заявлении министров иностранных дел стран G7, выпущенном ранее в этом году, это слово также отсутствовало", - говорится в материале агентства. По данным Блумберг, в проекте тем не менее говорится, что G7 осуждает действия РФ на Украине и "остается приверженной непоколебимой поддержке Украины". Встреча министров финансов группы проходит в Канаде с 20 по 22 мая. Российская спецоперация на Украине проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был уведомлен Совет безопасности ООН, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сша, украина, рф, g7
США, УКРАИНА, РФ, G7
19:00 22.05.2025
 
СМИ: проект глав минфинов G7 не называет действия РФ на Украине незаконными

Bloomberg: проект глав минфинов G7 не называет действия РФ на Украине "незаконными"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПодготовка к открытию саммита стран G7
Подготовка к открытию саммита стран G7 - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Проект коммюнике глав министерств финансов G7 не содержит формулировку о том, что действия РФ на Украине якобы "незаконны", передает агентство Блумберг со ссылкой на документ.
Издание Politico сообщало в среду, что США выступают против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление по встрече министров финансов стран G7.
"Он (проект - ред.) не содержал слово "незаконный", которое использовалось в предыдущих коммюнике … и стало предметом разногласий между европейцами и США во время подготовки проекта. В заявлении министров иностранных дел стран G7, выпущенном ранее в этом году, это слово также отсутствовало", - говорится в материале агентства.
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14 марта, 15:44
По данным Блумберг, в проекте тем не менее говорится, что G7 осуждает действия РФ на Украине и "остается приверженной непоколебимой поддержке Украины".
Встреча министров финансов группы проходит в Канаде с 20 по 22 мая.
Российская спецоперация на Украине проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был уведомлен Совет безопасности ООН, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
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