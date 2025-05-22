https://1prime.ru/20250522/g7-857837491.html

СМИ: проект глав минфинов G7 не называет действия РФ на Украине незаконными

СМИ: проект глав минфинов G7 не называет действия РФ на Украине незаконными - 22.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: проект глав минфинов G7 не называет действия РФ на Украине незаконными

Проект коммюнике глав министерств финансов G7 не содержит формулировку о том, что действия РФ на Украине якобы "незаконны", передает агентство Блумберг со... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T19:00+0300

2025-05-22T19:00+0300

2025-05-22T19:00+0300

сша

украина

рф

g7

https://cdnn.1prime.ru/img/78617/42/786174294_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_adf7f743be82f9b6a64867c73e837a84.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Проект коммюнике глав министерств финансов G7 не содержит формулировку о том, что действия РФ на Украине якобы "незаконны", передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. Издание Politico сообщало в среду, что США выступают против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление по встрече министров финансов стран G7. "Он (проект - ред.) не содержал слово "незаконный", которое использовалось в предыдущих коммюнике … и стало предметом разногласий между европейцами и США во время подготовки проекта. В заявлении министров иностранных дел стран G7, выпущенном ранее в этом году, это слово также отсутствовало", - говорится в материале агентства. По данным Блумберг, в проекте тем не менее говорится, что G7 осуждает действия РФ на Украине и "остается приверженной непоколебимой поддержке Украины". Встреча министров финансов группы проходит в Канаде с 20 по 22 мая. Российская спецоперация на Украине проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был уведомлен Совет безопасности ООН, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250314/g7-855796042.html

сша

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, рф, g7