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Страны G7 готовы усилить санкции, если прогресса по Украине не будет
Страны G7 готовы усилить санкции, если прогресса по Украине не будет - 22.05.2025, ПРАЙМ
Страны G7 готовы усилить санкции, если прогресса по Украине не будет
Страны Группы семи (G7) готовы ужесточить санкции в отношении России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил в четверг... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T21:57+0300
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ВАШИНГТОН, 22 мая – ПРАЙМ. Страны Группы семи (G7) готовы ужесточить санкции в отношении России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил в четверг министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань."Мы подтвердили нашу поддержку Украины против незаконного вторжения России, включая готовность усилить санкции, если это потребуется", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов и глав центробанков G7 в канадском Банфе.Он добавил, что G7 будет поддерживать участие частного сектора в восстановлении и реконструкции Украины и выступает против того, чтобы "кто-либо, поддержавший российский военно-промышленный сектор, извлёк выгоду из этих процессов".Согласно итоговому коммюнике встречи, G7 заявила о намерении "продолжать рассматривать все возможные меры давления на Россию, включая расширение санкций, если соглашение о прекращении огня на Украине не будет достигнуто".Также страны подтвердили, что, в соответствии с их национальными правовыми системами, замороженные российские суверенные активы "останутся заблокированными до прекращения агрессии и выплаты Россией компенсации за ущерб, нанесённый Украине".В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
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Страны G7 готовы усилить санкции, если прогресса по Украине не будет
Минфин Канады: G7 готовы усилить санкции против РФ при отсутствии прогресса по Украине
ВАШИНГТОН, 22 мая – ПРАЙМ. Страны Группы семи (G7) готовы ужесточить санкции в отношении России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил в четверг министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.
"Мы подтвердили нашу поддержку Украины против незаконного вторжения России, включая готовность усилить санкции, если это потребуется", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов и глав центробанков G7 в канадском Банфе.
Он добавил, что G7 будет поддерживать участие частного сектора в восстановлении и реконструкции Украины и выступает против того, чтобы "кто-либо, поддержавший российский военно-промышленный сектор, извлёк выгоду из этих процессов".
Согласно итоговому коммюнике встречи, G7 заявила о намерении "продолжать рассматривать все возможные меры давления на Россию, включая расширение санкций, если соглашение о прекращении огня на Украине не будет достигнуто".
Также страны подтвердили, что, в соответствии с их национальными правовыми системами, замороженные российские суверенные активы "останутся заблокированными до прекращения агрессии и выплаты Россией компенсации за ущерб, нанесённый Украине".
В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
Reuters: страны G7 изучают возможность введения новых санкций против России