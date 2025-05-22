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Гана хочет построить плавучую АЭС по проекту "Росатома"
Гана хочет построить плавучую АЭС по проекту "Росатома" - 22.05.2025, ПРАЙМ
Гана хочет построить плавучую АЭС по проекту "Росатома"
Республика Гана заинтересована в строительстве у себя плавучей атомной электростанции по проекту "Росатома", сообщил РИА Новости председатель комитета по... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T11:13+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Республика Гана заинтересована в строительстве у себя плавучей атомной электростанции по проекту "Росатома", сообщил РИА Новости председатель комитета по энергетике парламента Республики Гана Эммануэл Бедзра. "Именно поэтому мы здесь - чтобы изучить возможность сотрудничества с Росатомом по атомной энергетике. Африке это нужно… Мы хотим изучить возможность строительства атомной электростанции", - сказал Бездра в разговоре с РИА Новости в кулуарах Госдумы во время визита в Россию. Он уточнил, что накануне встречался с председателем парламентского комитета Госдумы по энергетике, и ему сообщили, что "Росатом" разрабатывает плавучие атомные электростанции. "И мы будем рады, если она появится в Гане, потому что мы действительно заинтересованы. Так что да - это на повестке дня", - добавил член парламента. Плавучая атомная электростанция (ПАЭС) — это мобильный энергетический объект, размещённый на судне или платформе, предназначенный для выработки электроэнергии и тепла в удалённых или труднодоступных районах. Такие станции особенно актуальны для регионов с ограниченной инфраструктурой и сложными климатическими условиями.
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Энергетика, ГАНА, МОСКВА, Росатом, Госдума
Гана хочет построить плавучую АЭС по проекту "Росатома"
Бедзра: Гана заинтересована в строительстве плавучей АЭС по проекту "Росатома"
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Республика Гана заинтересована в строительстве у себя плавучей атомной электростанции по проекту "Росатома", сообщил РИА Новости председатель комитета по энергетике парламента Республики Гана Эммануэл Бедзра.
"Именно поэтому мы здесь - чтобы изучить возможность сотрудничества с Росатомом по атомной энергетике. Африке это нужно… Мы хотим изучить возможность строительства атомной электростанции", - сказал Бездра в разговоре с РИА Новости в кулуарах Госдумы во время визита в Россию.
Он уточнил, что накануне встречался с председателем парламентского комитета Госдумы по энергетике, и ему сообщили, что "Росатом" разрабатывает плавучие атомные электростанции.
"И мы будем рады, если она появится в Гане, потому что мы действительно заинтересованы. Так что да - это на повестке дня", - добавил член парламента.
Плавучая атомная электростанция (ПАЭС) — это мобильный энергетический объект, размещённый на судне или платформе, предназначенный для выработки электроэнергии и тепла в удалённых или труднодоступных районах. Такие станции особенно актуальны для регионов с ограниченной инфраструктурой и сложными климатическими условиями.
"Росатом" вышел на финальный этап переговоров по новым АЭС в ряде стран