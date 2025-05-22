Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти США запретили Гарварду брать иностранных студентов - 22.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250522/garvard-857840909.html
Власти США запретили Гарварду брать иностранных студентов
Власти США запретили Гарварду брать иностранных студентов - 22.05.2025, ПРАЙМ
Власти США запретили Гарварду брать иностранных студентов
Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм заявила, что Гарвард утратил право приема иностранных студентов, все студенты из зарубежных... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T22:10+0300
2025-05-22T22:10+0300
сша
гарвардский университет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:176:3186:1968_1920x0_80_0_0_103a1fae1ccf27cd4148eca8b0d5af80.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм заявила, что Гарвард утратил право приема иностранных студентов, все студенты из зарубежных стран, которые учатся сейчас в университете, обязаны перевестись в другие вузы. "Пишу, чтобы уведомить вас о том, что, начиная с настоящего момента, аккредитация Гарвардского университета в Программе студенческих и обменных визитов отозвана," - говорится в заявлении министра. Она добавила, что это означает, что все иностранные студенты должны перевестись в другие университеты, для сохранения своего нынешнего статуса. По данным портала Axios, который ссылается на заявление представителя университета Джейсона Ньютона, вуз считает действия правительства США незаконными. "Эти ответные действия грозят нанести серьезный ущерб гарвардскому сообществу и нашей стране, а также подрывают академическую и исследовательскую миссию Гарварда", - говорится в заявлении.Ранее Белый дом потребовал от университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в вузах США в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, который последовал за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа. В апреле министерство образования сообщило, что лишает Гарвардский университет государственного финансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
https://1prime.ru/20250520/garvard-857735569.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_82645091cff210cfecd6d9eed5b0a251.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, гарвардский университет
США, Гарвардский университет
22:10 22.05.2025
 
Власти США запретили Гарварду брать иностранных студентов

Министерство внутренней безопасности США запретило Гарварду брать иностранных студентов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм заявила, что Гарвард утратил право приема иностранных студентов, все студенты из зарубежных стран, которые учатся сейчас в университете, обязаны перевестись в другие вузы.
"Пишу, чтобы уведомить вас о том, что, начиная с настоящего момента, аккредитация Гарвардского университета в Программе студенческих и обменных визитов отозвана," - говорится в заявлении министра.
Она добавила, что это означает, что все иностранные студенты должны перевестись в другие университеты, для сохранения своего нынешнего статуса.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Минздрав США лишил Гарвардский университет ряда грантов
20 мая, 08:38
По данным портала Axios, который ссылается на заявление представителя университета Джейсона Ньютона, вуз считает действия правительства США незаконными.
"Эти ответные действия грозят нанести серьезный ущерб гарвардскому сообществу и нашей стране, а также подрывают академическую и исследовательскую миссию Гарварда", - говорится в заявлении.
Ранее Белый дом потребовал от университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в вузах США в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, который последовал за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
В апреле министерство образования сообщило, что лишает Гарвардский университет государственного финансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
 
СШАГарвардский университет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала