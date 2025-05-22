https://1prime.ru/20250522/garvard-857840909.html

Власти США запретили Гарварду брать иностранных студентов

Власти США запретили Гарварду брать иностранных студентов - 22.05.2025, ПРАЙМ

Власти США запретили Гарварду брать иностранных студентов

Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм заявила, что Гарвард утратил право приема иностранных студентов, все студенты из зарубежных... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T22:10+0300

2025-05-22T22:10+0300

2025-05-22T22:10+0300

сша

гарвардский университет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:176:3186:1968_1920x0_80_0_0_103a1fae1ccf27cd4148eca8b0d5af80.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм заявила, что Гарвард утратил право приема иностранных студентов, все студенты из зарубежных стран, которые учатся сейчас в университете, обязаны перевестись в другие вузы. "Пишу, чтобы уведомить вас о том, что, начиная с настоящего момента, аккредитация Гарвардского университета в Программе студенческих и обменных визитов отозвана," - говорится в заявлении министра. Она добавила, что это означает, что все иностранные студенты должны перевестись в другие университеты, для сохранения своего нынешнего статуса. По данным портала Axios, который ссылается на заявление представителя университета Джейсона Ньютона, вуз считает действия правительства США незаконными. "Эти ответные действия грозят нанести серьезный ущерб гарвардскому сообществу и нашей стране, а также подрывают академическую и исследовательскую миссию Гарварда", - говорится в заявлении.Ранее Белый дом потребовал от университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в вузах США в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, который последовал за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа. В апреле министерство образования сообщило, что лишает Гарвардский университет государственного финансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.

https://1prime.ru/20250520/garvard-857735569.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, гарвардский университет