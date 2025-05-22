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Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1 процент

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1 процент - 22.05.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1 процент

Биржевые цены на газ в Европе в четверг снизились на 1% – до 424 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T20:01+0300

2025-05-22T20:01+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг снизились на 1% – до 424 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 425,5 доллара за тысячу кубометров (-0,9%). Ценовой максимум составил 434,8 доллара (+1,3%), ценовой минимум – 421,5 доллара (-1,8%). Последние фьючерсы торговались по 424,4 доллара (-1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 429,2 доллара за тысячу кубометров. "Итак, после скачка вверх на опасениях сокращения поставок газа из Норвегии ценники все же стабилизируются. Объем поставок газа с этой стороны выравнивается, потому что ремонтные работы закончились. Сейчас экспорт норвежского газа составил порядка 243 миллионов кубометров в сутки. Ожидается, что в среднем он позже стабилизируется около 200 миллионов кубометров в сутки", – прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперт добавил, что ухудшение погодных условий и падение среднесуточной температуры в Европе увеличивают спрос на газ. Кроме того, по состоянию на сегодня европейские газовые хранилища заполнены чуть более чем на 45%, отметил Скрябин. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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