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"Газпром" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год - 22.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250522/gazprom-857829386.html
"Газпром" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
"Газпром" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год - 22.05.2025, ПРАЙМ
"Газпром" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T15:45+0300
2025-05-22T15:45+0300
экономика
газпром
дивиденды
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания. "Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предлагаемые решения: не распределять прибыль ПАО "Газпром" по результатам деятельности в 2024 году, дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В последний раз "Газпром" выплачивал дивиденды за первое полугодие 2022 года. Тогда группа выплатила рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 триллиона рублей). Целевой уровень дивидендных выплат "Газпрома", согласно дивидендной политике, составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. В условиях санкций компания перенаправила средства на внутренние проекты, включая газификацию регионов и развитие месторождений.
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газпром, дивиденды
Экономика, Газпром, дивиденды
15:45 22.05.2025
 
"Газпром" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк"Газпром"
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания.
"Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предлагаемые решения: не распределять прибыль ПАО "Газпром" по результатам деятельности в 2024 году, дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В последний раз "Газпром" выплачивал дивиденды за первое полугодие 2022 года. Тогда группа выплатила рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 триллиона рублей).
Целевой уровень дивидендных выплат "Газпрома", согласно дивидендной политике, составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. В условиях санкций компания перенаправила средства на внутренние проекты, включая газификацию регионов и развитие месторождений.
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ЭкономикаГазпромдивиденды
 
 
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