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"Газпром" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

"Газпром" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год - 22.05.2025, ПРАЙМ

"Газпром" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T15:45+0300

2025-05-22T15:45+0300

2025-05-22T15:45+0300

экономика

газпром

дивиденды

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания. "Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предлагаемые решения: не распределять прибыль ПАО "Газпром" по результатам деятельности в 2024 году, дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В последний раз "Газпром" выплачивал дивиденды за первое полугодие 2022 года. Тогда группа выплатила рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 триллиона рублей). Целевой уровень дивидендных выплат "Газпрома", согласно дивидендной политике, составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. В условиях санкций компания перенаправила средства на внутренние проекты, включая газификацию регионов и развитие месторождений.

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газпром, дивиденды