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В ГД внесут проект о штрафах за ношение поддельных госнаград - 22.05.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о штрафах за ношение поддельных госнаград
В ГД внесут проект о штрафах за ношение поддельных госнаград - 22.05.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о штрафах за ношение поддельных госнаград
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T02:02+0300
2025-05-22T02:02+0300
общество
бизнес
экономика
леонид слуцкий
госдума
лдпр
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается установить штрафы до 1,5 тысячи рублей за ношение поддельных знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается установить административную ответственность за ношение знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей с конфискацией таких знаков", - сказано в пояснительной записке. Парламентарии подчеркивают, что в настоящее время наблюдается практика, когда граждане носят именно поддельные государственные знаки. Добавляется, что приобрести муляж наград в сети "Интернет" не требует усилий, множество сайтов предлагают данный товар. Как рассказал РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш, действующее законодательство предусматривает уголовную и административную ответственность за ношение оригинальных наград, которые не принадлежат гражданину, а в части ношения поддельных наград ответственность не предусмотрена. Кроме того, установлена ответственность за учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами. "Я убежден, что ношение поддельных наград оскорбляет тех, кто действительно заслужил их тяжелым трудом, и умаляет их заслуги. Введение таких мер поможет укрепить уважение к государственным наградам и повысить эффективность правового регулирования в этой сфере", - заключил он.
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общество , бизнес, леонид слуцкий, госдума, лдпр
Общество , Бизнес, Экономика, Леонид Слуцкий, Госдума, ЛДПР
02:02 22.05.2025
 
В ГД внесут проект о штрафах за ношение поддельных госнаград

ЛДПР предлагает штрафовать за ношение поддельных госнаград до 1,5 тысячи рублей

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается установить штрафы до 1,5 тысячи рублей за ношение поддельных знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается установить административную ответственность за ношение знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей с конфискацией таких знаков", - сказано в пояснительной записке.
Парламентарии подчеркивают, что в настоящее время наблюдается практика, когда граждане носят именно поддельные государственные знаки. Добавляется, что приобрести муляж наград в сети "Интернет" не требует усилий, множество сайтов предлагают данный товар.
Как рассказал РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш, действующее законодательство предусматривает уголовную и административную ответственность за ношение оригинальных наград, которые не принадлежат гражданину, а в части ношения поддельных наград ответственность не предусмотрена. Кроме того, установлена ответственность за учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами.
"Я убежден, что ношение поддельных наград оскорбляет тех, кто действительно заслужил их тяжелым трудом, и умаляет их заслуги. Введение таких мер поможет укрепить уважение к государственным наградам и повысить эффективность правового регулирования в этой сфере", - заключил он.
 
ЭкономикаОбществоБизнесЛеонид СлуцкийГосдумаЛДПР
 
 
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