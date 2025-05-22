https://1prime.ru/20250522/gd-857809986.html
В Госдуму внесут проект об улучшении жилищных условий для учителей
В Госдуму внесут проект об улучшении жилищных условий для учителей - 22.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект об улучшении жилищных условий для учителей
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить право на первоочередное | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T08:36+0300
2025-05-22T08:36+0300
2025-05-22T08:36+0300
экономика
общество
недвижимость
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить право на первоочередное улучшение жилищных условий учителям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилье, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по науке Сергей Кабышев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Законопроект предусматривает… право на первоочередное улучшение жилищных условий педагогических работников, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что учителя играют ключевую роль в воспитании детей и формировании духовных и патриотических ценностей, поэтому им необходимы реальные, а не формальные социальные гарантии, в том числе - доступное жильё. Законопроектом предлагается заменить "внеочередное предоставление жилья" на более реалистичное право - "первоочередное улучшение жилищных условий". Таким образом, предусматривается более чёткий и гибкий механизм жилищной поддержки педагогов, который учитывает территориальные особенности и позволяет регионам разрабатывать свои меры помощи. "Наш законопроект направлен на совершенствование механизмов обеспечения жилищных прав педагогических работников в России", - сказал Миронов РИА Новости. По его словам, существует проблема: действующая редакция закона "Об образовании" гарантирует учителям право на внеочередное получение жилья по договорам социального найма, но Жилищный кодекс не включает их в перечень категорий граждан, имеющих такое право. "Это делает гарантию формальной, и законопроект депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" призван устранить это противоречие", - добавил политик. Миронов рассказал, что в законопроекте говорится, что жильё педагогам должно предоставляться из государственного и муниципального специализированного жилищного фонда, предусматривается предоставление жилищных субсидий и запуск льготных ипотечных программ. "Наша цель: создать чёткую нормативную базу, которая позволит решать жилищные проблемы учителей, повысить престиж профессии и привлечь квалифицированные кадры в сферу образования", - заключил лидер СРЗП.
https://1prime.ru/20250513/gd-857512040.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , недвижимость, сергей миронов, госдума
Экономика, Общество , Недвижимость, Сергей Миронов, Госдума
В Госдуму внесут проект об улучшении жилищных условий для учителей
В Госдуму внесут законопроект об улучшении жилищных условий для учителей
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить право на первоочередное улучшение жилищных условий учителям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилье, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по науке Сергей Кабышев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
"Законопроект предусматривает… право на первоочередное улучшение жилищных условий педагогических работников, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что учителя играют ключевую роль в воспитании детей и формировании духовных и патриотических ценностей, поэтому им необходимы реальные, а не формальные социальные гарантии, в том числе - доступное жильё.
Законопроектом предлагается заменить "внеочередное предоставление жилья" на более реалистичное право - "первоочередное улучшение жилищных условий".
Таким образом, предусматривается более чёткий и гибкий механизм жилищной поддержки педагогов, который учитывает территориальные особенности и позволяет регионам разрабатывать свои меры помощи.
"Наш законопроект направлен на совершенствование механизмов обеспечения жилищных прав педагогических работников в России", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, существует проблема: действующая редакция закона "Об образовании" гарантирует учителям право на внеочередное получение жилья по договорам социального найма, но Жилищный кодекс не включает их в перечень категорий граждан, имеющих такое право.
"Это делает гарантию формальной, и законопроект депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" призван устранить это противоречие", - добавил политик.
Миронов рассказал, что в законопроекте говорится, что жильё педагогам должно предоставляться из государственного и муниципального специализированного жилищного фонда, предусматривается предоставление жилищных субсидий и запуск льготных ипотечных программ. "Наша цель: создать чёткую нормативную базу, которая позволит решать жилищные проблемы учителей, повысить престиж профессии и привлечь квалифицированные кадры в сферу образования", - заключил лидер СРЗП.
В Госдуму внесут проект о допвыплатах медработникам и школьным учителям