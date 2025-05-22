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В Госдуму внесут проект об улучшении жилищных условий для учителей

В Госдуму внесут проект об улучшении жилищных условий для учителей - 22.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект об улучшении жилищных условий для учителей

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить право на первоочередное | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T08:36+0300

2025-05-22T08:36+0300

2025-05-22T08:36+0300

экономика

общество

недвижимость

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить право на первоочередное улучшение жилищных условий учителям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилье, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по науке Сергей Кабышев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Законопроект предусматривает… право на первоочередное улучшение жилищных условий педагогических работников, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что учителя играют ключевую роль в воспитании детей и формировании духовных и патриотических ценностей, поэтому им необходимы реальные, а не формальные социальные гарантии, в том числе - доступное жильё. Законопроектом предлагается заменить "внеочередное предоставление жилья" на более реалистичное право - "первоочередное улучшение жилищных условий". Таким образом, предусматривается более чёткий и гибкий механизм жилищной поддержки педагогов, который учитывает территориальные особенности и позволяет регионам разрабатывать свои меры помощи. "Наш законопроект направлен на совершенствование механизмов обеспечения жилищных прав педагогических работников в России", - сказал Миронов РИА Новости. По его словам, существует проблема: действующая редакция закона "Об образовании" гарантирует учителям право на внеочередное получение жилья по договорам социального найма, но Жилищный кодекс не включает их в перечень категорий граждан, имеющих такое право. "Это делает гарантию формальной, и законопроект депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" призван устранить это противоречие", - добавил политик. Миронов рассказал, что в законопроекте говорится, что жильё педагогам должно предоставляться из государственного и муниципального специализированного жилищного фонда, предусматривается предоставление жилищных субсидий и запуск льготных ипотечных программ. "Наша цель: создать чёткую нормативную базу, которая позволит решать жилищные проблемы учителей, повысить престиж профессии и привлечь квалифицированные кадры в сферу образования", - заключил лидер СРЗП.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , недвижимость, сергей миронов, госдума