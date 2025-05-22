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Глава минюста ФРГ призвала рассмотреть возможность запрета АдГ - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Глава минюста ФРГ призвала рассмотреть возможность запрета АдГ
Глава минюста ФРГ призвала рассмотреть возможность запрета АдГ - 22.05.2025, ПРАЙМ
Глава минюста ФРГ призвала рассмотреть возможность запрета АдГ
Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг считает, что нужно обязательно рассмотреть возможность запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Такое... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T22:48+0300
2025-05-22T22:48+0300
германия
алиса вайдель
фридрих мерц
адг
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг считает, что нужно обязательно рассмотреть возможность запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Такое заявление она сделала в интервью газете FAZ."АдГ - не такая партия, как все остальные. Теперь мы знаем: Федеральное ведомство по охране конституции убеждено, что АдГ является "явно правоэкстремистской". Поэтому мы должны очень серьёзно воспринимать эту партию как возможную угрозу нашей демократии. В этом контексте необходимо обязательно рассмотреть возможность запрета партии", - подчеркнула Хубиг. Она добавила, что до этого МВД страны должно проанализировать заключение Федерального ведомства по охране конституции. Она уточнила, что признание партии правоэкстремистской не делает её автоматически неконституционной. "Неконституционной признаётся партия, если она целенаправленно и активно борется против конституционных ценностей. И нужно оперативно выяснить, относится ли это к АдГ. Гарантировать успех процедуры по запрету партии заранее невозможно", - сказала Хубиг. В начале мая Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, но после иска партии временно отозвало это решение на период судебного разбирательства. Статус правоэкстремистской на территории всей Германии позволит расширить арсенал средств слежки за АдГ и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, которая в ряде недавних опросов обогнала победивший на недавних выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель сочли ударом по демократическим институтам страны причисление партии к правоэкстремистским движениям. Новый канцлер Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета АдГ, заявил, что невозможно запретить все десять миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской. До этого, в 2023 году, ведомство по охране конституции ФРГ признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалась в экстремистской деятельности, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ выпустил доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама партия обвиняет федеральные власти в травле партии и подавлении инакомыслия.
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германия, алиса вайдель, фридрих мерц, адг
ГЕРМАНИЯ, Алиса Вайдель, Фридрих Мерц, АдГ
22:48 22.05.2025
 
Глава минюста ФРГ призвала рассмотреть возможность запрета АдГ

Министр юстиции ФРГ: надо рассмотреть возможность запрета "Альтернативы для Германии"

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг считает, что нужно обязательно рассмотреть возможность запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Такое заявление она сделала в интервью газете FAZ.
"АдГ - не такая партия, как все остальные. Теперь мы знаем: Федеральное ведомство по охране конституции убеждено, что АдГ является "явно правоэкстремистской". Поэтому мы должны очень серьёзно воспринимать эту партию как возможную угрозу нашей демократии. В этом контексте необходимо обязательно рассмотреть возможность запрета партии", - подчеркнула Хубиг.
Она добавила, что до этого МВД страны должно проанализировать заключение Федерального ведомства по охране конституции. Она уточнила, что признание партии правоэкстремистской не делает её автоматически неконституционной.
Флаг Германии, Берлин
Генсек ХДС оценил политические последствия запрета АдГ
10 мая, 14:54
"Неконституционной признаётся партия, если она целенаправленно и активно борется против конституционных ценностей. И нужно оперативно выяснить, относится ли это к АдГ. Гарантировать успех процедуры по запрету партии заранее невозможно", - сказала Хубиг.
В начале мая Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, но после иска партии временно отозвало это решение на период судебного разбирательства.
Статус правоэкстремистской на территории всей Германии позволит расширить арсенал средств слежки за АдГ и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, которая в ряде недавних опросов обогнала победивший на недавних выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель сочли ударом по демократическим институтам страны причисление партии к правоэкстремистским движениям.
Новый канцлер Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета АдГ, заявил, что невозможно запретить все десять миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.
До этого, в 2023 году, ведомство по охране конституции ФРГ признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалась в экстремистской деятельности, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ выпустил доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама партия обвиняет федеральные власти в травле партии и подавлении инакомыслия.
 
ГЕРМАНИЯАлиса ВайдельФридрих МерцАдГ
 
 
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