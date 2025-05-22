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Уровень безработицы в России достиг рекордно низкого уровня
Уровень безработицы в России достиг рекордно низкого уровня - 22.05.2025, ПРАЙМ
Уровень безработицы в России достиг рекордно низкого уровня
Уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда вернулся к рекордно низкому уровню в 2,3% в марте этого года, сообщила вице-премьер... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T08:14+0300
2025-05-22T08:14+0300
2025-05-22T08:14+0300
экономика
общество
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татьяна голикова
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда вернулся к рекордно низкому уровню в 2,3% в марте этого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Действительно, в феврале уровень безработицы по методологии Международной организации труда незначительно вырос по сравнению с январем и составил 2,4% от рабочей силы, но уже по итогам марта мы видим возвращение этого показателя на прежнюю позицию, на уровень декабря 2024 года,— 2,3%", - сказала Голикова в интервью журналу "Эксперт". Она отметила, что безработица сохраняется на уровне ниже, чем в аналогичных периодах любого из предыдущих годов. В январе этого года безработица в России выросла впервые с декабря 2023 года - с 2,3% до 2,4%. В феврале она осталась на том же уровне.
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общество , рф, татьяна голикова
Экономика, Общество , РФ, Татьяна Голикова
Уровень безработицы в России достиг рекордно низкого уровня
Голикова: безработица в России вернулась к рекордно низкому уровню в 2,3%
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда вернулся к рекордно низкому уровню в 2,3% в марте этого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Действительно, в феврале уровень безработицы по методологии Международной организации труда незначительно вырос по сравнению с январем и составил 2,4% от рабочей силы, но уже по итогам марта мы видим возвращение этого показателя на прежнюю позицию, на уровень декабря 2024 года,— 2,3%", - сказала Голикова в интервью журналу "Эксперт".
Она отметила, что безработица сохраняется на уровне ниже, чем в аналогичных периодах любого из предыдущих годов.
В январе этого года безработица в России выросла впервые с декабря 2023 года - с 2,3% до 2,4%. В феврале она осталась на том же уровне.
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