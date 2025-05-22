https://1prime.ru/20250522/gosduma--857829729.html
ГД отклонила в I чтении проект о запрете на выдачу займов МФО безработным
ГД отклонила в I чтении проект о запрете на выдачу займов МФО безработным - 22.05.2025, ПРАЙМ
ГД отклонила в I чтении проект о запрете на выдачу займов МФО безработным
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы безработным гражданам, внесенный группой сенаторов | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T15:52+0300
2025-05-22T15:52+0300
2025-05-22T15:52+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы безработным гражданам, внесенный группой сенаторов и депутатов от ЛДПР. Документ устанавливает запрет для МФО на выдачу займов физическим лицам, не осуществляющим трудовую деятельность или имеющим непрерывный трудовой стаж менее 12 месяцев. В пояснительной записке к нему ведение запрета обосновывается необходимостью снижения уровня долговой нагрузки населения. Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. В частности, комитет обратил внимание, что предусмотренные законопроектом нормы "нарушают гарантированные Конституцией Российской Федерацией права и законные интересы граждан" и противоречат принципу равенства участников гражданского оборота, закрепленному в Гражданском кодексе. Комитет и кабмин также обращают внимание, что в действующем законодательстве уже реализован целый комплекс мер для снижения закредитованности граждан. В частности, установлена обязанность МФО по каждому заемщику рассчитывать показатель долговой нагрузки, ограничение суммы основного долга заемщика, неустойки (штрафа, пени) и процентной ставки. Всё это позволяет прогнозировать возможные риски неисполнения заемщиком обязательств по договору потребительского займа, а также уведомлять потенциального заемщика о таких рисках до заключения договора, указывается в отзыве правительства на законопроект.
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финансы, банки, рф, госдума, лдпр
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Госдума, ЛДПР
ГД отклонила в I чтении проект о запрете на выдачу займов МФО безработным
Госдума отклонила в I чтении проект о запрете МФО выдавать займы безработным гражданам
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы безработным гражданам, внесенный группой сенаторов и депутатов от ЛДПР.
Документ устанавливает запрет для МФО на выдачу займов физическим лицам, не осуществляющим трудовую деятельность или имеющим непрерывный трудовой стаж менее 12 месяцев. В пояснительной записке к нему ведение запрета обосновывается необходимостью снижения уровня долговой нагрузки населения.
Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. В частности, комитет обратил внимание, что предусмотренные законопроектом нормы "нарушают гарантированные Конституцией Российской Федерацией права и законные интересы граждан" и противоречат принципу равенства участников гражданского оборота, закрепленному в Гражданском кодексе.
Комитет и кабмин также обращают внимание, что в действующем законодательстве уже реализован целый комплекс мер для снижения закредитованности граждан. В частности, установлена обязанность МФО по каждому заемщику рассчитывать показатель долговой нагрузки, ограничение суммы основного долга заемщика, неустойки (штрафа, пени) и процентной ставки.
Всё это позволяет прогнозировать возможные риски неисполнения заемщиком обязательств по договору потребительского займа, а также уведомлять потенциального заемщика о таких рисках до заключения договора, указывается в отзыве правительства на законопроект.
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