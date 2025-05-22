https://1prime.ru/20250522/gosduma--857829729.html

ГД отклонила в I чтении проект о запрете на выдачу займов МФО безработным

ГД отклонила в I чтении проект о запрете на выдачу займов МФО безработным - 22.05.2025, ПРАЙМ

ГД отклонила в I чтении проект о запрете на выдачу займов МФО безработным

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы безработным гражданам, внесенный группой сенаторов | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T15:52+0300

2025-05-22T15:52+0300

2025-05-22T15:52+0300

экономика

финансы

банки

рф

госдума

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы безработным гражданам, внесенный группой сенаторов и депутатов от ЛДПР. Документ устанавливает запрет для МФО на выдачу займов физическим лицам, не осуществляющим трудовую деятельность или имеющим непрерывный трудовой стаж менее 12 месяцев. В пояснительной записке к нему ведение запрета обосновывается необходимостью снижения уровня долговой нагрузки населения. Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. В частности, комитет обратил внимание, что предусмотренные законопроектом нормы "нарушают гарантированные Конституцией Российской Федерацией права и законные интересы граждан" и противоречат принципу равенства участников гражданского оборота, закрепленному в Гражданском кодексе. Комитет и кабмин также обращают внимание, что в действующем законодательстве уже реализован целый комплекс мер для снижения закредитованности граждан. В частности, установлена обязанность МФО по каждому заемщику рассчитывать показатель долговой нагрузки, ограничение суммы основного долга заемщика, неустойки (штрафа, пени) и процентной ставки. Всё это позволяет прогнозировать возможные риски неисполнения заемщиком обязательств по договору потребительского займа, а также уведомлять потенциального заемщика о таких рисках до заключения договора, указывается в отзыве правительства на законопроект.

https://1prime.ru/20250428/tsb-857094429.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, госдума, лдпр