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Госдума приняла закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Госдума приняла закон о штрафах за продажу энергетиков детям - 22.05.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект группы депутатов о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T12:34+0300

2025-05-22T12:34+0300

2025-05-22T12:34+0300

общество

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект группы депутатов о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что это решение станет продолжением системной работы на законодательном уровне по защите здоровья подрастающего поколения. По его словам, энергетики наносят вред здоровью и особенно опасны для растущего организма. В частности, страдают сердце и кровеносная система, из-за их регулярного потребления может обостриться ряд заболеваний нервной системы, подчеркнул ранее председатель Госдумы. Володин уверен, что ответственность для нарушающих запрет продавцов необходима. По словам депутата Госдумы Алексея Говырина ("Единая Россия"), в отдельных субъектах РФ ограничение на продажу энергетиков несовершеннолетним действует давно, но пока за такую продажу привлекали к ответственности только в ряде регионов, например в Московской области и Санкт-Петербурге, однако штрафы там значительно ниже. "Напомню, что с марта подросткам нельзя покупать энергетики в магазинах - вступил в силу Федеральный закон от 08.08.2024 № 304-ФЗ. Он запрещает продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Продавать энергетики и тонизирующие напитки детям не могут юрлица, индивидуальные предприниматели, фермерские хозяйства, граждане РФ и лица без российского гражданства", - сказал он РИА Новости. Говырин отметил, что тонизирующими считаются безалкогольные и слабоалкогольные напитки, которые "содержат тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека". "Кассир обязан убедиться, что энергетик хочет приобрести совершеннолетний человек. Для этого продавец имеет право потребовать один из документов: паспорт гражданина РФ, служебный или дипломатический паспорт; водительское удостоверение; временное удостоверение личности лица с гражданством РФ либо без него; удостоверение личности моряка, военнослужащего или военный билет; загранпаспорт, паспорт иностранного гражданина либо иной документ, признаваемый в качестве документа в РФ в соответствии с международным договором", - подчеркнул он. Говырин напомнил, что покупатель также может подтвердить свой возраст с помощью приложения "Госуслуги Биометрия". По его словам, это право закрепляет постановление правительства РФ от 18.01.2025 № 15.

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общество , россия, вячеслав володин