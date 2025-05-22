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Госдума обяжет банки использовать цифровой рубль и универсальный QR-код

Госдума обяжет банки использовать цифровой рубль и универсальный QR-код - 22.05.2025, ПРАЙМ

Госдума обяжет банки использовать цифровой рубль и универсальный QR-код

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и использовать универсальный QR-код. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T13:39+0300

2025-05-22T13:39+0300

2025-05-22T13:45+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и использовать универсальный QR-код.Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и внедряет универсальный код при безналичной оплате гражданами товаров, работ и услуг.Для этого вводятся понятия "универсальный платежный код" и "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода", а также устанавливается обязательность использования этого кода для оплаты цифровыми рублями товаров, работ и услуг. Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет "Национальная система платежных карт" (НСПК, на 100% принадлежит Банку России).ЦБ будет определять для банков условия и сроки проведения операций с цифровыми рублями, а также сроки внедрения универсального QR-кода. Это позволит гибко масштабировать национальную цифровую инфраструктуру, пояснял один из авторов этой законодательной инициативы, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Законопроект обязывает кредитные организации обеспечить клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля. Системно значимые банки должны сделать это с 1 июля 2025 года, банки с универсальной лицензией - с 1 июля 2026 года, остальные - с 1 июля 2027 года. Кроме того, с 1 января 2026 года кредитные организации должны обеспечить возможность расчетов через универсальный QR-код.Одновременно вносятся изменения в законодательство, которые обязывают продавцов (исполнителей, владельцев агрегаторов) предоставлять возможность оплаты товаров, работ и услуг цифровыми рублями. Для лиц с годовым оборотом более 30 миллионов рублей норма заработает с 1 июля 2025 года, более 20 миллионов - с 1 июля 2026 года, для остальных – с 1 июля 2027 года. Исключением будут случаи, когда место оплаты находится вне зоны доступа к сотовой связи или интернету.В ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании депутат Олег Леонов спросил: "Будет ли установлен тариф за генерацию или использование QR-кода? И каким предполагается тариф либо какие-то иные платежи в сторону НСПК?"."Тариф, естественно, будет. Поскольку это услуга, она стоит денег", - ответил Аксаков. "Но я бы попросил, чтобы представитель Центрального банка ответил на этот вопрос", - добавил глава комитета Госдумы.Зампред ЦБ Алексей Гузнов рассказал, что сейчас проходит эксперимент, в рамках которого уже "установлен тариф в размере 0, то есть не будет тарифа". "В дальнейшем для того, чтобы снять вопросы на эту тему, предполагается в рамках подготовки ко второму чтению предложить норму, которая прямо указывала бы на то, что бесплатно оказывается такого рода услуга", - уточнил он.А депутат Алексей Куринный поинтересовался, будут ли все платежи через QR-код беспроцентными или нет. "Формирование QR-кода будет бесплатно. Дальше уже сам платеж будет осуществляться по технологии банка либо Системы быстрых платежей, либо за счет цифрового рубля. Там возможны определенные тарифы, которые устанавливаются банком", - ответил Гузнов.

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финансы, банки, россия, госдума