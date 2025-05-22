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Госдума отклонила проект о вычете по НДФЛ за лечение домашних животных

Госдума отклонила проект о вычете по НДФЛ за лечение домашних животных - 22.05.2025, ПРАЙМ

Госдума отклонила проект о вычете по НДФЛ за лечение домашних животных

Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось ввести налоговый вычет по НДФЛ в пределах расходов на лечение... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T15:26+0300

2025-05-22T15:26+0300

2025-05-22T15:27+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось ввести налоговый вычет по НДФЛ в пределах расходов на лечение зарегистрированных домашних животных. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Законопроект был внесен в Госдуму в конце мая 2024 года. Ранее правительство РФ не поддержало принятие проекта, отметив, что домашние животные не относятся к пациентам - физическим лицам, которым могут быть предоставлены медицинские услуги. Документом предусматривалось предоставление гражданам социального налогового вычета по НДФЛ в сумме, уплаченной ими в течение года за лечение домашних животных, зарегистрированных в установленном законом порядке, а также в размере стоимости лекарственных препаратов для ветеринарного применения, приобретаемых их владельцами за собственные средства. Отмечалось, что речь идет о профилактических, диагностических и лечебных мероприятиях, которые были проведены организациями или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области ветеринарии, а также о лекарственных препаратах, назначенных специалистом в области ветеринарии. По задумке авторов законопроекта, для получения вычета необходимо было бы представить в налоговый орган документ, подтверждающий фактически осуществленные расходы на эти цели. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта стимулировало бы введение повсеместной регистрации домашних животных, а также могло бы способствовать воспитанию у населения ответственного, нравственного и гуманного отношения к ним.

https://1prime.ru/20250522/gosduma-857824653.html

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общество , госдума, лдпр