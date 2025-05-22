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"Нулевой" налог коснется более 25 тысяч гостиниц в России
"Нулевой" налог коснется более 25 тысяч гостиниц в России - 22.05.2025, ПРАЙМ
"Нулевой" налог коснется более 25 тысяч гостиниц в России
Мера поддержки в виде нулевого НДС для гостиниц коснется более 25 тысяч квалифицированных объектов размещения, сообщили журналистам в пресс-службе... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T21:51+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мера поддержки в виде нулевого НДС для гостиниц коснется более 25 тысяч квалифицированных объектов размещения, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "Решение о продлении "нулевой" ставки НДС для гостиниц сегодня приняло правительство России. … Мера поддержки распространяется на более 25 тысяч классифицированных средств размещения", - сказали в министерстве. Как прокомментировал министр экономического развития Максим Решетников, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы, наращивание номерного фонда российских отелей и поддержание высокой инвестиционной активности в туристической сфере необходимо для наращивания турпотока до 140 миллионов к 2030 году в России. "Свой вклад в эту копилку вносит и "нулевой" НДС для гостиниц, который сегодня решением правительства продлен до 2030 года. Отели могут на долгосрочной основе пересмотреть свои финансовые планы: нарастить инвестиции, сформировать конкурентоспособную стоимость услуг за счет снижения издержек", - добавил Решетников. Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин продлит до конца 2030 года нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса. Также кабмин увеличит с 2 до 3 миллиардов рублей максимальный порог доходов организаций общественного питания, при котором они будут освобождаться от НДС.
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бизнес, рф, максим решетников, михаил мишустин, внутренний туризм, гостиницы
Экономика, Бизнес, РФ, Максим Решетников, Михаил Мишустин, внутренний туризм, гостиницы
"Нулевой" налог коснется более 25 тысяч гостиниц в России
МЭР: "нулевой" налог для гостиниц коснется более 25 тысяч квалифицированных объектов
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мера поддержки в виде нулевого НДС для гостиниц коснется более 25 тысяч квалифицированных объектов размещения, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
"Решение о продлении "нулевой" ставки НДС для гостиниц сегодня приняло правительство России. … Мера поддержки распространяется на более 25 тысяч классифицированных средств размещения", - сказали в министерстве.
Как прокомментировал министр экономического развития Максим Решетников, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы, наращивание номерного фонда российских отелей и поддержание высокой инвестиционной активности в туристической сфере необходимо для наращивания турпотока до 140 миллионов к 2030 году в России.
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"Свой вклад в эту копилку вносит и "нулевой" НДС для гостиниц, который сегодня решением правительства продлен до 2030 года. Отели могут на долгосрочной основе пересмотреть свои финансовые планы: нарастить инвестиции, сформировать конкурентоспособную стоимость услуг за счет снижения издержек", - добавил Решетников.
Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин продлит до конца 2030 года нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса. Также кабмин увеличит с 2 до 3 миллиардов рублей максимальный порог доходов организаций общественного питания, при котором они будут освобождаться от НДС.