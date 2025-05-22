https://1prime.ru/20250522/gostinitsy-857840227.html

"Нулевой" налог коснется более 25 тысяч гостиниц в России

"Нулевой" налог коснется более 25 тысяч гостиниц в России - 22.05.2025, ПРАЙМ

"Нулевой" налог коснется более 25 тысяч гостиниц в России

Мера поддержки в виде нулевого НДС для гостиниц коснется более 25 тысяч квалифицированных объектов размещения, сообщили журналистам в пресс-службе... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T21:51+0300

2025-05-22T21:51+0300

2025-05-22T21:51+0300

экономика

бизнес

рф

максим решетников

михаил мишустин

внутренний туризм

гостиницы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846249083_0:310:3078:2041_1920x0_80_0_0_c4a5f84bee7e5ec378259874d15b371e.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мера поддержки в виде нулевого НДС для гостиниц коснется более 25 тысяч квалифицированных объектов размещения, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "Решение о продлении "нулевой" ставки НДС для гостиниц сегодня приняло правительство России. … Мера поддержки распространяется на более 25 тысяч классифицированных средств размещения", - сказали в министерстве. Как прокомментировал министр экономического развития Максим Решетников, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы, наращивание номерного фонда российских отелей и поддержание высокой инвестиционной активности в туристической сфере необходимо для наращивания турпотока до 140 миллионов к 2030 году в России. "Свой вклад в эту копилку вносит и "нулевой" НДС для гостиниц, который сегодня решением правительства продлен до 2030 года. Отели могут на долгосрочной основе пересмотреть свои финансовые планы: нарастить инвестиции, сформировать конкурентоспособную стоимость услуг за счет снижения издержек", - добавил Решетников. Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин продлит до конца 2030 года нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса. Также кабмин увеличит с 2 до 3 миллиардов рублей максимальный порог доходов организаций общественного питания, при котором они будут освобождаться от НДС.

https://1prime.ru/20250417/ator-856773829.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, максим решетников, михаил мишустин, внутренний туризм, гостиницы