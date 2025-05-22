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Иена дорожает к доллару на новостях о политике Банка Японии
Иена дорожает к доллару на новостях о политике Банка Японии - 22.05.2025, ПРАЙМ
Иена дорожает к доллару на новостях о политике Банка Японии
Стоимость иены к доллару растет в четверг утром на сигналах относительно денежно-кредитной политики Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T08:40+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару растет в четверг утром на сигналах относительно денежно-кредитной политики Банка Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.25 мск курс доллара к иене снижался до 143,27 иены с уровня прошлого закрытия 143,69 иены за доллар. Курс евро к доллару слегка рос - до 1,1332 доллара с 1,1331 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,07%, до 99.54 пункта. Инвесторы в четверг оценивают выступление члена правления Банка Японии Асахи Ногучи (Asahi Noguchi), находя в нем дополнительные сведения относительно дальнейших направлений денежно-кредитной политики регулятора. "Я считаю, что необходимым подходом к проведению денежно-кредитной политики является осторожный оптимизм, особое внимание к растущим зарубежным рискам и спокойная оценка развивающейся ситуации ", - цитирует агентство Блумберг выступление Асахи Ногучи. Банк Японии на майском заседании принял решение о сохранении учетной ставки на уровне около 0,5%.
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рынок, торги, финансы, япония, сша, банк японии
Экономика, Рынок, Торги, Финансы, ЯПОНИЯ, США, Банк Японии
Иена дорожает к доллару на новостях о политике Банка Японии
Курс иены к доллару растет на сигналах о денежно-кредитной политике Банка Японии
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару растет в четверг утром на сигналах относительно денежно-кредитной политики Банка Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 мск курс доллара к иене снижался до 143,27 иены с уровня прошлого закрытия 143,69 иены за доллар. Курс евро к доллару слегка рос - до 1,1332 доллара с 1,1331 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,07%, до 99.54 пункта.
Инвесторы в четверг оценивают выступление члена правления Банка Японии Асахи Ногучи (Asahi Noguchi), находя в нем дополнительные сведения относительно дальнейших направлений денежно-кредитной политики регулятора.
"Я считаю, что необходимым подходом к проведению денежно-кредитной политики является осторожный оптимизм, особое внимание к растущим зарубежным рискам и спокойная оценка развивающейся ситуации ", - цитирует агентство Блумберг выступление Асахи Ногучи.
Банк Японии на майском заседании принял решение о сохранении учетной ставки на уровне около 0,5%.
Доллар слабеет на снижении доверия к политике США