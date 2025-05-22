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Разработанные ИИ лекарства могут скоро появиться на рынке, считает эксперт - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Разработанные ИИ лекарства могут скоро появиться на рынке, считает эксперт
Разработанные ИИ лекарства могут скоро появиться на рынке, считает эксперт - 22.05.2025, ПРАЙМ
Разработанные ИИ лекарства могут скоро появиться на рынке, считает эксперт
Лекарственные препараты, полностью разработанные искусственным интеллектом (ИИ), скорее всего, появятся на рынке примерно к 2030 году, считает главный... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T11:22+0300
2025-05-22T11:22+0300
экономика
технологии
сша
takeda pharmaceutical
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Лекарственные препараты, полностью разработанные искусственным интеллектом (ИИ), скорее всего, появятся на рынке примерно к 2030 году, считает главный исполнительный директор компании по разработке препаратов с помощью ИИ Insilico Medicine Алекс Жаворонков. "Я удивлюсь, если этого (появления на рынке сгенерированных ИИ препаратов - ред.) не случится в ближайшие пять-шесть лет", - заявил Жаворонков в интервью агентству Блумберг. Как отмечает Блумберг, фармацевтические компании давно пытаются создать такие препараты, однако пока что ни один из них не был разрешен. При этом, как сообщает агентство, японская транснациональная фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical уже проводит заключительные клинические испытания препарата от псориаза, созданного при помощи ИИ. По данным с сайта Insilico Medicine, штаб-квартира компании находится в США.
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технологии, сша, takeda pharmaceutical
Экономика, Технологии, США, Takeda Pharmaceutical
11:22 22.05.2025
 
Разработанные ИИ лекарства могут скоро появиться на рынке, считает эксперт

Insilico Medicine: лекарства, разработанные с помощью ИИ, появятся к 2030 году

© fotolia.com / Alexander RathsТаблетки
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© fotolia.com / Alexander Raths
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Лекарственные препараты, полностью разработанные искусственным интеллектом (ИИ), скорее всего, появятся на рынке примерно к 2030 году, считает главный исполнительный директор компании по разработке препаратов с помощью ИИ Insilico Medicine Алекс Жаворонков.
"Я удивлюсь, если этого (появления на рынке сгенерированных ИИ препаратов - ред.) не случится в ближайшие пять-шесть лет", - заявил Жаворонков в интервью агентству Блумберг.
Как отмечает Блумберг, фармацевтические компании давно пытаются создать такие препараты, однако пока что ни один из них не был разрешен. При этом, как сообщает агентство, японская транснациональная фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical уже проводит заключительные клинические испытания препарата от псориаза, созданного при помощи ИИ.
По данным с сайта Insilico Medicine, штаб-квартира компании находится в США.
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ЭкономикаТехнологииСШАTakeda Pharmaceutical
 
 
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