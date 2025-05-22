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Число ИИС в I квартале выросло на 57 тысяч, до 6,1 миллиона счетов - 22.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Число ИИС в I квартале выросло на 57 тысяч, до 6,1 миллиона счетов
Число ИИС в I квартале выросло на 57 тысяч, до 6,1 миллиона счетов - 22.05.2025, ПРАЙМ
Число ИИС в I квартале выросло на 57 тысяч, до 6,1 миллиона счетов
Общее число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) всех типов за первый квартал выросло на 57 тысяч, до 6,1 миллиона, количество ИИС третьего типа выросло... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T22:56+0300
2025-05-22T22:56+0300
экономика
иис
банк россии
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Общее число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) всех типов за первый квартал выросло на 57 тысяч, до 6,1 миллиона, количество ИИС третьего типа выросло на 198 тысяч, до 866 тысяч счетов, следует из сообщения ЦБ РФ. "Общее число ИИС всех типов выросло на 57 тысяч и впервые превысило 6,1 миллиона единиц. По данным крупнейших участников рынка, количество ИИС третьего типа составило около 866 тысяч счетов (+198 тысяч за квартал). Почти 91% из них было открыто в рамках новых договоров, а 9% - посредством конвертации ИИС первого и второго типов", - сообщает ЦБ. В первом квартале интерес инвесторов к открытию ИИС поддержали прогнозы экспертов о низкой вероятности повышения ключевой ставки Банка России, а также заметный рост фондового рынка в ожидании ослабления геополитических рисков, сообщает регулятор. Приток средств на ИИС снизился по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, однако остается на высоком по историческим меркам уровне. Клиенты брокеров внесли на ИИС 36 миллиардов рублей (за вычетом изъятий), что почти вдвое ниже, чем кварталом ранее. В то же время в сегменте доверительного управления (ДУ) сохранился нетто-отток средств, который остался вблизи уровня прошлого квартала и составил 5 миллиардов рублей. Приток средств на ИИС сдерживает высокая доходность рублевых вкладов, отмечает ЦБ. В первом квартале высокими сохранились нетто-взносы клиентов, и вместе с положительной переоценкой ценных бумаг это привело к росту портфелей на ИИС до 637 миллиардов рублей (595 миллиардов кварталом ранее). Стоимость активов только на ИИС третьего типа составила 183 миллиарда (+67 миллиардов за квартал). Средний размер брокерских ИИС вырос с 93 тысяч рублей до 100 тысяч, однако значительная часть счетов имеют небольшой остаток (от 0 до 10 тысяч). Без учета небольших счетов средний размер ИИС у брокеров-НФО (некредитные финансовые организации) достиг 1 миллиона рублей (кварталом ранее - 891 тысяча рублей). Средний размер ИИС в рамках ДУ также вырос в течение квартала и достиг 209 тысяч рублей, что является максимумом с четвертого квартала 2023 года. ИИС - это специальный счет, для которого предусмотрены льготы по подоходному налогу (НДФЛ). Раньше действовали ИИС двух типов. Владелец первого мог вернуть себе НДФЛ с внесенной на счет суммы в пределах 400 тысяч рублей в год, а второго – получить освобождение от НДФЛ на всю сумму дохода при закрытии счета. При этом инвестор мог одновременно иметь только один ИИС. Третий тип (ИИС-3, ИИС-III) - это ИИС с более гибкими условиями, позволяющими, в частности, комбинировать налоговые льготы счетов первого и второго типов. С начала 2024 года можно открывать только ИИС третьего типа - без ограничений суммы вложений и на срок от пяти до 10 лет в зависимости от года заключения договора. При этом теперь каждый инвестор может иметь до трех таких счетов.
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иис, банк россии
Экономика, ИИС, Банк России
22:56 22.05.2025
 
Число ИИС в I квартале выросло на 57 тысяч, до 6,1 миллиона счетов

Банк России: число ИИС в I квартале выросло на 57 тысяч, до 6,1 миллиона счетов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Общее число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) всех типов за первый квартал выросло на 57 тысяч, до 6,1 миллиона, количество ИИС третьего типа выросло на 198 тысяч, до 866 тысяч счетов, следует из сообщения ЦБ РФ.
"Общее число ИИС всех типов выросло на 57 тысяч и впервые превысило 6,1 миллиона единиц. По данным крупнейших участников рынка, количество ИИС третьего типа составило около 866 тысяч счетов (+198 тысяч за квартал). Почти 91% из них было открыто в рамках новых договоров, а 9% - посредством конвертации ИИС первого и второго типов", - сообщает ЦБ.
В первом квартале интерес инвесторов к открытию ИИС поддержали прогнозы экспертов о низкой вероятности повышения ключевой ставки Банка России, а также заметный рост фондового рынка в ожидании ослабления геополитических рисков, сообщает регулятор.
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Приток средств на ИИС снизился по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, однако остается на высоком по историческим меркам уровне. Клиенты брокеров внесли на ИИС 36 миллиардов рублей (за вычетом изъятий), что почти вдвое ниже, чем кварталом ранее. В то же время в сегменте доверительного управления (ДУ) сохранился нетто-отток средств, который остался вблизи уровня прошлого квартала и составил 5 миллиардов рублей. Приток средств на ИИС сдерживает высокая доходность рублевых вкладов, отмечает ЦБ.
В первом квартале высокими сохранились нетто-взносы клиентов, и вместе с положительной переоценкой ценных бумаг это привело к росту портфелей на ИИС до 637 миллиардов рублей (595 миллиардов кварталом ранее). Стоимость активов только на ИИС третьего типа составила 183 миллиарда (+67 миллиардов за квартал). Средний размер брокерских ИИС вырос с 93 тысяч рублей до 100 тысяч, однако значительная часть счетов имеют небольшой остаток (от 0 до 10 тысяч).
Без учета небольших счетов средний размер ИИС у брокеров-НФО (некредитные финансовые организации) достиг 1 миллиона рублей (кварталом ранее - 891 тысяча рублей). Средний размер ИИС в рамках ДУ также вырос в течение квартала и достиг 209 тысяч рублей, что является максимумом с четвертого квартала 2023 года.
ИИС - это специальный счет, для которого предусмотрены льготы по подоходному налогу (НДФЛ). Раньше действовали ИИС двух типов. Владелец первого мог вернуть себе НДФЛ с внесенной на счет суммы в пределах 400 тысяч рублей в год, а второго – получить освобождение от НДФЛ на всю сумму дохода при закрытии счета. При этом инвестор мог одновременно иметь только один ИИС.
Третий тип (ИИС-3, ИИС-III) - это ИИС с более гибкими условиями, позволяющими, в частности, комбинировать налоговые льготы счетов первого и второго типов. С начала 2024 года можно открывать только ИИС третьего типа - без ограничений суммы вложений и на срок от пяти до 10 лет в зависимости от года заключения договора. При этом теперь каждый инвестор может иметь до трех таких счетов.
 
ЭкономикаИИСБанк России
 
 
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