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Импорт водки из России в Китай в апреле вырос до максимума за полтора года

Импорт водки из России в Китай в апреле вырос до максимума за полтора года - 22.05.2025, ПРАЙМ

Импорт водки из России в Китай в апреле вырос до максимума за полтора года

Импорт Китаем водки из России в апреле увеличился более чем вдвое, до максимума за полтора года, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T03:15+0300

2025-05-22T03:15+0300

2025-05-22T03:15+0300

экономика

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Импорт Китаем водки из России в апреле увеличился более чем вдвое, до максимума за полтора года, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. В натуральном выражении импорт российской водки Поднебесной в апреле составил 139,7 тысячи литров, увеличившись в годовом выражении более чем в два с половиной раза, а в месячном - на 11%. Таким его объемы достигли максимальных значений с октября 2023 года. При этом в денежном выражении объемы такого импорта составил 441,1 тысячи долларов, что в 2,1 раза больше, чем в прошлом апреле и в 1,6 раза больше, чем в марте. Суммарный импорт этого горячительного напитка Китаем за апрель также вырос - в 1,9 раза в годовом и на 40% в месячном выражении, до более чем 1 миллиона литров (на 3,3 миллиона долларов). В физическом выражении Россия стала третьей по поставкам водки в Китай. Ее опередили Швеция с 378,3 тысячами литров и Белоруссия с 203,5 тысячами. В денежном выражении эта тройка не изменилась, однако Россия оказалась на втором месте, а Швеция (1,6 миллиона долларов) и Белоруссия (312,8 тысячи долларов) - на первом и третьем.

китай

швеция

белоруссия

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россия, бизнес, китай, швеция, белоруссия