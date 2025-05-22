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Индекс деловой активности в еврозоне неожиданно снизился - 22.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Индекс деловой активности в еврозоне неожиданно снизился
Индекс деловой активности в еврозоне неожиданно снизился - 22.05.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне неожиданно снизился
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 49,5 пункта с 50,4 пункта в... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T11:04+0300
2025-05-22T11:17+0300
экономика
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 49,5 пункта с 50,4 пункта в апреле, говорится в сообщении S&amp;P Global.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, напротив, роста - до 50,7 пункта.Показатель мая в то же время стал минимальным за шесть месяцев.При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, уменьшился до 48,9 пункта (минимума за 16 месяцев) с 50,1 пункта в апреле, ожидался рост до 50,3 пункта. PMI в промышленности поднялся до 49,4 пункта (максимума за 33 месяца) с 49 пунктов месяцем ранее при прогнозе в 49,3 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по предварительной оценке, уменьшился до 48,6 пункта с 50,1 пункта в апреле, прогноз составлял 50,4 пункта.PMI сферы услуг Германии сократился до 47,2 пункта (минимума за 30 месяцев) с 49 пунктов ранее, промышленности – вырос до 48,8 пункта (максимума за 33 месяца) с 48,4 пункта в апреле, прогнозы составляли 49,5 и 48,9 пункта соответственно.Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, увеличился до 48 пунктов с 47,8 пункта в апреле, что совпало с прогнозом. PMI сферы услуг вырос до 47,4 пункта с 47,3 пункта, промышленности – до 49,5 пункта (самое высокое значение за 28 месяцев) с 48,7 пункта; показатели ожидались на уровнях 47,5 и 48,9 пункта соответственно.
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рынок, мировая экономика
Экономика, Рынок, Мировая экономика
11:04 22.05.2025 (обновлено: 11:17 22.05.2025)
 
Индекс деловой активности в еврозоне неожиданно снизился

S&P Global: индекс деловой активности в еврозоне в мае снизился до 49,5 пункта

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 49,5 пункта с 50,4 пункта в апреле, говорится в сообщении S&P Global.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, напротив, роста - до 50,7 пункта.
Показатель мая в то же время стал минимальным за шесть месяцев.
При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, уменьшился до 48,9 пункта (минимума за 16 месяцев) с 50,1 пункта в апреле, ожидался рост до 50,3 пункта. PMI в промышленности поднялся до 49,4 пункта (максимума за 33 месяца) с 49 пунктов месяцем ранее при прогнозе в 49,3 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по предварительной оценке, уменьшился до 48,6 пункта с 50,1 пункта в апреле, прогноз составлял 50,4 пункта.
PMI сферы услуг Германии сократился до 47,2 пункта (минимума за 30 месяцев) с 49 пунктов ранее, промышленности – вырос до 48,8 пункта (максимума за 33 месяца) с 48,4 пункта в апреле, прогнозы составляли 49,5 и 48,9 пункта соответственно.
Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, увеличился до 48 пунктов с 47,8 пункта в апреле, что совпало с прогнозом. PMI сферы услуг вырос до 47,4 пункта с 47,3 пункта, промышленности – до 49,5 пункта (самое высокое значение за 28 месяцев) с 48,7 пункта; показатели ожидались на уровнях 47,5 и 48,9 пункта соответственно.
Европейские фондовые индексы продемонстрировали снижение на неопределенности вокруг экономики еврозоны
Индекс деловой активности в еврозоне в апреле снизился до 50,4 пункта
6 мая, 11:06
 
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