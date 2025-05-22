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В Иркутске задержали рейс из Алматы в Якутск

В Иркутске задержали рейс из Алматы в Якутск - 22.05.2025, ПРАЙМ

В Иркутске задержали рейс из Алматы в Якутск

Рейс авиакомпании "Якутия" ЯК494 по маршруту Алматы-Иркутск-Якутск задержан из-за технической неисправности воздушного судна, сообщил РИА Новости представитель... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T05:30+0300

2025-05-22T05:30+0300

2025-05-22T05:30+0300

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ИРКУТСК, 22 мая - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Якутия" ЯК494 по маршруту Алматы-Иркутск-Якутск задержан из-за технической неисправности воздушного судна, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "В аэропорту Иркутска задержан вылет рейса ЯК494 авиакомпании "Якутия", следующего в Якутск из-за позднего прибытия воздушного судна. Судно еще в Алматы с неисправным двигателем", - сообщил собеседник агентства. По предварительным данным, вылет рейса перенесен с 01.45 (20.45 мск среды) на 22.50 (17.50 мск четверга). Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. Авиакомпания "Якутия" в своем Telegram-канале сообщает, что рейс № 636/494 Алматы – Иркутск – Якутск задерживается в аэропорту города Алматы по техническим причинам - "ожидание компонента оборудования" воздушного судна на замену.

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бизнес, россия, иркутск, якутск