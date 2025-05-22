Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иркутске задержали рейс из Алматы в Якутск - 22.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250522/irkutsk-857807830.html
В Иркутске задержали рейс из Алматы в Якутск
В Иркутске задержали рейс из Алматы в Якутск - 22.05.2025, ПРАЙМ
В Иркутске задержали рейс из Алматы в Якутск
Рейс авиакомпании "Якутия" ЯК494 по маршруту Алматы-Иркутск-Якутск задержан из-за технической неисправности воздушного судна, сообщил РИА Новости представитель... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T05:30+0300
2025-05-22T05:30+0300
бизнес
россия
иркутск
якутск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857807830.jpg?1747881059
ИРКУТСК, 22 мая - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Якутия" ЯК494 по маршруту Алматы-Иркутск-Якутск задержан из-за технической неисправности воздушного судна, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "В аэропорту Иркутска задержан вылет рейса ЯК494 авиакомпании "Якутия", следующего в Якутск из-за позднего прибытия воздушного судна. Судно еще в Алматы с неисправным двигателем", - сообщил собеседник агентства. По предварительным данным, вылет рейса перенесен с 01.45 (20.45 мск среды) на 22.50 (17.50 мск четверга). Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. Авиакомпания "Якутия" в своем Telegram-канале сообщает, что рейс № 636/494 Алматы – Иркутск – Якутск задерживается в аэропорту города Алматы по техническим причинам - "ожидание компонента оборудования" воздушного судна на замену.
иркутск
якутск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, иркутск, якутск
Бизнес, РОССИЯ, Иркутск, Якутск
05:30 22.05.2025
 
В Иркутске задержали рейс из Алматы в Якутск

Рейс Алматы-Иркутск-Якутск задержали из-за технической неисправности

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ИРКУТСК, 22 мая - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Якутия" ЯК494 по маршруту Алматы-Иркутск-Якутск задержан из-за технической неисправности воздушного судна, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"В аэропорту Иркутска задержан вылет рейса ЯК494 авиакомпании "Якутия", следующего в Якутск из-за позднего прибытия воздушного судна. Судно еще в Алматы с неисправным двигателем", - сообщил собеседник агентства.
По предварительным данным, вылет рейса перенесен с 01.45 (20.45 мск среды) на 22.50 (17.50 мск четверга). Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
Авиакомпания "Якутия" в своем Telegram-канале сообщает, что рейс № 636/494 Алматы – Иркутск – Якутск задерживается в аэропорту города Алматы по техническим причинам - "ожидание компонента оборудования" воздушного судна на замену.
 
БизнесРОССИЯИркутскЯкутск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала