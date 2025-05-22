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СМИ: США испытывают сложности в понимании истории конфликта на Украине
СМИ: США испытывают сложности в понимании истории конфликта на Украине - 22.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США испытывают сложности в понимании истории конфликта на Украине
Администрация президента США Дональда Трампа испытывает серьезные трудности в понимании исторического контекста и деталей конфликта на Украине, пишет в четверг... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T15:51+0300
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ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа испытывает серьезные трудности в понимании исторического контекста и деталей конфликта на Украине, пишет в четверг влиятельный журнал Time со ссылкой на американских и европейских дипломатов. "Команде Трампа порой болезненно очевидно не хватает знания фактов", — отмечает издание. Западный дипломат, неоднократно обсуждавший Украину во время визитов в Белый дом, заявил изданию, что администрация Трампа "недостаточно осведомлена о многих исторических деталях конфликта". Представитель украинской стороны на условиях анонимности описал проблему еще жестче: "У них мессианская позиция, будто они знают всё и не хотят ничего слышать". Издание также сообщает, что Владимир Зеленский неоднократно приглашал Трампа и его высокопоставленных помощников посетить Украину и увидеть ситуацию на месте, однако никто из них до сих пор не принял приглашение. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от поездки, заявив Зеленскому, что его не интересует участие в "пропагандистском туре". Кроме того, посол США на Украине Бриджит Бринк, которая недавно покинула пост, сообщила о трудностях во взаимодействии с администрацией. "К сожалению, политика администрации Трампа изначально была направлена на то, чтобы оказывать давление на жертву - Украину, а не на агрессора", - утверждает она, мотивируя своё решение уйти в отставку.
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общество , украина, сша, дональд трамп
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Дональд Трамп
СМИ: США испытывают сложности в понимании истории конфликта на Украине
Time: Белый дом испытывает сложности в понимании истории конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа испытывает серьезные трудности в понимании исторического контекста и деталей конфликта на Украине, пишет в четверг влиятельный журнал Time со ссылкой на американских и европейских дипломатов.
"Команде Трампа порой болезненно очевидно не хватает знания фактов", — отмечает издание.
Западный дипломат, неоднократно обсуждавший Украину во время визитов в Белый дом, заявил изданию, что администрация Трампа "недостаточно осведомлена о многих исторических деталях конфликта". Представитель украинской стороны на условиях анонимности описал проблему еще жестче: "У них мессианская позиция, будто они знают всё и не хотят ничего слышать".
Издание также сообщает, что Владимир Зеленский неоднократно приглашал Трампа и его высокопоставленных помощников посетить Украину и увидеть ситуацию на месте, однако никто из них до сих пор не принял приглашение. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от поездки, заявив Зеленскому, что его не интересует участие в "пропагандистском туре".
Кроме того, посол США на Украине Бриджит Бринк, которая недавно покинула пост, сообщила о трудностях во взаимодействии с администрацией.
"К сожалению, политика администрации Трампа изначально была направлена на то, чтобы оказывать давление на жертву - Украину, а не на агрессора", - утверждает она, мотивируя своё решение уйти в отставку.
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