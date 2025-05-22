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Кабмин обсудит законопроект об освобождении должника от обязательных работ - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Кабмин обсудит законопроект об освобождении должника от обязательных работ
Кабмин обсудит законопроект об освобождении должника от обязательных работ - 22.05.2025, ПРАЙМ
Кабмин обсудит законопроект об освобождении должника от обязательных работ
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект о праве приставов ходатайствовать об освобождении должника от обязательных работ, если тот не может | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T00:20+0300
2025-05-22T00:20+0300
общество
экономика
россия
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект о праве приставов ходатайствовать об освобождении должника от обязательных работ, если тот не может это сделать самостоятельно по состоянию здоровья или жизненным обстоятельствам, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 3.13 и 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что разработка законопроекта продиктована отсутствием в кодексе нормы, предоставляющей судебному приставу-исполнителю право ходатайствовать перед судом об освобождении от дальнейшего отбывания обязательных работ должника, который в силу своего физического состояния или жизненных обстоятельств не в состоянии сделать этого самостоятельно.
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общество , россия, москва, рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ
00:20 22.05.2025
 
Кабмин обсудит законопроект об освобождении должника от обязательных работ

Кабмин обсудит законопроект об освобождении должника от обязательных работ

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект о праве приставов ходатайствовать об освобождении должника от обязательных работ, если тот не может это сделать самостоятельно по состоянию здоровья или жизненным обстоятельствам, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 3.13 и 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разработка законопроекта продиктована отсутствием в кодексе нормы, предоставляющей судебному приставу-исполнителю право ходатайствовать перед судом об освобождении от дальнейшего отбывания обязательных работ должника, который в силу своего физического состояния или жизненных обстоятельств не в состоянии сделать этого самостоятельно.
 
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