https://1prime.ru/20250522/kabmin-857805177.html

Кабмин рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму

Кабмин рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму - 22.05.2025, ПРАЙМ

Кабмин рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о противодействии экстремистской деятельности, направленный на... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T00:20+0300

2025-05-22T00:20+0300

2025-05-22T00:20+0300

общество

экономика

россия

москва

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857805177.jpg?1747862405

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о противодействии экстремистской деятельности, направленный на повышение эффективности работы межведомственного координационного органа федерального уровня, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на повышение эффективности деятельности межведомственного органа (федерального уровня), обеспечивающего координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности и реализацию государственной политики в области противодействия экстремизму.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, рф