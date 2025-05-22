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Кабмин рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму
Кабмин рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму - 22.05.2025, ПРАЙМ
Кабмин рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму
Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о противодействии экстремистской деятельности, направленный на... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T00:20+0300
2025-05-22T00:20+0300
2025-05-22T00:20+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о противодействии экстремистской деятельности, направленный на повышение эффективности работы межведомственного координационного органа федерального уровня, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на повышение эффективности деятельности межведомственного органа (федерального уровня), обеспечивающего координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности и реализацию государственной политики в области противодействия экстремизму.
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общество , россия, москва, рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ
Кабмин рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму
Правительство рассмотрит проект о внесении изменений в закон о противодействии экстремизму
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о противодействии экстремистской деятельности, направленный на повышение эффективности работы межведомственного координационного органа федерального уровня, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на повышение эффективности деятельности межведомственного органа (федерального уровня), обеспечивающего координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности и реализацию государственной политики в области противодействия экстремизму.