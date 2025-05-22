https://1prime.ru/20250522/kitaj-857808736.html

Китай в апреле купил у России алюминия на рекордные $612 млн

Китай в апреле купил у России алюминия на рекордные $612 млн - 22.05.2025, ПРАЙМ

Китай в апреле купил у России алюминия на рекордные $612 млн

Китай в апреле приобрел у России алюминия на максимальные за все время 612,1 миллиона долларов, следует из данных китайской статслужбы, которые проанализировало | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T07:16+0300

2025-05-22T07:16+0300

2025-05-22T07:16+0300

экономика

мировая экономика

промышленность

китай

южная корея

таиланд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857808736.jpg?1747887410

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Китай в апреле приобрел у России алюминия на максимальные за все время 612,1 миллиона долларов, следует из данных китайской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. Поставки в середине весны выросли в 1,8 раза в годовом выражении. В результате доля российских компаний в импорте Китая за год подскочила почти вдвое - до 39,5% с 22,7% в апреле прошлого года. Помимо российских компаний, крупные поставки в Китай также были у Таиланда, который нарастил продажи этой продукции на 9% - до 160 миллионов долларов. Остальные же крупные экспортеры, наоборот, сократили отгрузки: Малайзия - на 7%, до 137,2 миллиона долларов, Япония - на 9%, до 102 миллионов долларов, а Южная Корея - на 3%, до 74 миллионов долларов. Всего за 4 месяца с начала года российские компании поставили на китайский рынок алюминия на 2,05 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше уровня годом ранее. При этом в целом за данный период местные компании увеличили ввоз этого металла из-за рубежа на 1,7% в годовом выражении - до 5,6 миллиарда долларов. Россия последние несколько лет переориентирует поставки алюминия на азиатский рынок. Помимо Китая, как ранее подсчитало агентство, Южная Корея, другой крупный импортер этого российского металла, в апреле закупила его также на рекордную сумму - 126,4 миллиона долларов.

китай

южная корея

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, промышленность, китай, южная корея, таиланд