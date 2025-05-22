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Российский бизнес нужно защитить в правовом поле, заявил Кобяков
Российский бизнес нужно защитить в правовом поле, заявил Кобяков - 22.05.2025, ПРАЙМ
Российский бизнес нужно защитить в правовом поле, заявил Кобяков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Российский бизнес требуется защитить в правовом поле, интересы страны должны быть соблюдены, заявил советник президента РФ,... | 22.05.2025, ПРАЙМ
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2025-05-22T01:20+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Российский бизнес требуется защитить в правовом поле, интересы страны должны быть соблюдены, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.
"Хотим и мы, чтобы себя комфортно - у нас в нашем экономическом пространстве - чувствовали себя предприниматели с Востока. И уж, конечно, чтобы они были абсолютно защищены в правовом поле, в том числе были защищены в этом правовом поле наши предприниматели, конкурировали как с западными, так и с восточными предпринимателями", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.
Он добавил, что интересы России должны быть соблюдены.
XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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РОССИЯ, Бизнес, Финансы, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Российский бизнес нужно защитить в правовом поле, заявил Кобяков
Советник президента Кобяков: российский бизнес нужно защитить в правовом поле
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Российский бизнес требуется защитить в правовом поле, интересы страны должны быть соблюдены, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.
"Хотим и мы, чтобы себя комфортно - у нас в нашем экономическом пространстве - чувствовали себя предприниматели с Востока. И уж, конечно, чтобы они были абсолютно защищены в правовом поле, в том числе были защищены в этом правовом поле наши предприниматели, конкурировали как с западными, так и с восточными предпринимателями", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.
Он добавил, что интересы России должны быть соблюдены.
XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.