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Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, заявил Кобяков

Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, заявил Кобяков - 22.05.2025, ПРАЙМ

Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, заявил Кобяков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, они работают на благо страны, заявил советник президента РФ,... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T01:26+0300

2025-05-22T01:26+0300

2025-05-22T01:26+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, они работают на благо страны, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Среди предпринимателей многих стран, даже западных, достаточно интересных, искренних людей, которые с нами сотрудничают, в том числе тех, кто хорошо относится к России и тем, кто является нашими добрыми друзьями. Они искренне хотят здесь работать, многие никуда не уходили, не уезжали", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что большинство компаний, в том числе американских, остались в правовом юридическом поле РФ как экономоператоры. "Они работают, тратят, применяют свой талант на благо нашей экономики", - заключил Кобяков. XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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бизнес, россия, рф, санкт-петербург