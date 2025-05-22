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Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, заявил Кобяков
Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, заявил Кобяков - 22.05.2025, ПРАЙМ
Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, заявил Кобяков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, они работают на благо страны, заявил советник президента РФ,... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T01:26+0300
2025-05-22T01:26+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, они работают на благо страны, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.
"Среди предпринимателей многих стран, даже западных, достаточно интересных, искренних людей, которые с нами сотрудничают, в том числе тех, кто хорошо относится к России и тем, кто является нашими добрыми друзьями. Они искренне хотят здесь работать, многие никуда не уходили, не уезжали", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.
Он добавил, что большинство компаний, в том числе американских, остались в правовом юридическом поле РФ как экономоператоры.
"Они работают, тратят, применяют свой талант на благо нашей экономики", - заключил Кобяков.
XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, заявил Кобяков
Советник президента Кобяков: многие западные предприниматели не ушли с российского рынка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, они работают на благо страны, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.
"Среди предпринимателей многих стран, даже западных, достаточно интересных, искренних людей, которые с нами сотрудничают, в том числе тех, кто хорошо относится к России и тем, кто является нашими добрыми друзьями. Они искренне хотят здесь работать, многие никуда не уходили, не уезжали", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.
Он добавил, что большинство компаний, в том числе американских, остались в правовом юридическом поле РФ как экономоператоры.
"Они работают, тратят, применяют свой талант на благо нашей экономики", - заключил Кобяков.
XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.