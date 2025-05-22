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Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему
Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему - 22.05.2025, ПРАЙМ
Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Существует задача перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали российским предпринимателям, заявил... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T01:29+0300
2025-05-22T01:29+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Существует задача перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали российским предпринимателям, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Сегодня стоит задача, с учетом международной обстановки, предложить такую схему, так перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали (России - ред.)", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что российским бизнесменам за то, что они работают в РФ, западные страны блокируют счета, а также угрожают им. XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, мировая экономика, рф, санкт-петербург
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
01:29 22.05.2025
 
Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему

Кобяков: есть задача перестроить мировую систему, чтобы санкции не мешали бизнесу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Существует задача перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали российским предпринимателям, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.
"Сегодня стоит задача, с учетом международной обстановки, предложить такую схему, так перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали (России - ред.)", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.
Он добавил, что российским бизнесменам за то, что они работают в РФ, западные страны блокируют счета, а также угрожают им.
XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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