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Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему

Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему - 22.05.2025, ПРАЙМ

Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Существует задача перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали российским предпринимателям, заявил... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T01:29+0300

2025-05-22T01:29+0300

2025-05-22T01:29+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Существует задача перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали российским предпринимателям, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Сегодня стоит задача, с учетом международной обстановки, предложить такую схему, так перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали (России - ред.)", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что российским бизнесменам за то, что они работают в РФ, западные страны блокируют счета, а также угрожают им. XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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россия, мировая экономика, рф, санкт-петербург