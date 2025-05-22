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Кобяков объяснил страх западного бизнеса перед работой в России

Кобяков объяснил страх западного бизнеса перед работой в России - 22.05.2025, ПРАЙМ

Кобяков объяснил страх западного бизнеса перед работой в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Страх иностранного бизнеса относительно работы в России понятен, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T02:02+0300

2025-05-22T02:02+0300

2025-05-22T02:02+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Страх иностранного бизнеса относительно работы в России понятен, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Мы понимаем и страх западного бизнеса. Среди предпринимателей многих стран, даже западных, достаточно интересных и искренних людей, которые хотят с нами сотрудничать, в том числе тех, кто хорошо относится к России, тем, кто является нашими добрыми друзьями", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что многие зарубежные предприниматели хотят работать в РФ. "Они искренне хотят здесь работать, многие никуда не уходили, не уезжали", - заключил Кобяков. XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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бизнес, россия, рф, санкт-петербург